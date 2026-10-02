PEMF-therapie bij paarden: wetenschap en praktijk komen samen

Binnen de moderne paardensport en veterinaire revalidatie groeit de belangstelling voor therapieën die het natuurlijke herstelvermogen van het lichaam ondersteunen. Een van de meest toegepaste technieken is PEMF, beter bekend als pulserende magneetveldtherapie.

Wat ooit voornamelijk werd toegepast binnen de humane gezondheidszorg, heeft ook binnen de paardenwereld een vaste plaats verworven. Van sportpaarden die intensief worden getraind tot paarden die herstellen van een blessure of operatie: steeds meer paardeneigenaren, dierenartsen en therapeuten zetten PEMF in als onderdeel van een integrale aanpak van herstel en onderhoud.

De groeiende populariteit van PEMF is niet alleen gebaseerd op praktijkervaringen. Wetenschappelijke studies laten zien dat elektromagnetische stimulatie invloed kan hebben op diverse biologische processen die betrokken zijn bij herstel, doorbloeding, ontstekingsregulatie en celactiviteit.

Wat is PEMF-therapie?

PEMF staat voor Pulsed Electromagnetic Field Therapy. Tijdens een behandeling worden pulserende elektromagnetische velden gebruikt die diep in het lichaam kunnen doordringen.

Alle lichaamscellen communiceren voortdurend via kleine elektrische signalen. Deze signalen spelen een belangrijke rol bij processen zoals energieproductie, herstel, stofwisseling en transport van voedingsstoffen. Wanneer weefsel beschadigd raakt door een blessure, overbelasting of ontsteking, kunnen deze processen tijdelijk minder efficiënt verlopen.

PEMF-therapie is ontwikkeld om deze natuurlijke processen te ondersteunen. De elektromagnetische pulsen beïnvloeden de elektrische activiteit van cellen en kunnen daardoor bijdragen aan een optimale omgeving voor herstel.

Hierdoor wordt PEMF tegenwoordig toegepast bij uiteenlopende situaties, waaronder:

Pees- en bandblessures

Spierproblemen

Gewrichtsaandoeningen

Rugklachten

Hoefproblemen

Postoperatieve revalidatie

Herstel na training of wedstrijd

Van wetenschap naar praktijk

Hoewel de belangstelling voor PEMF sterk is gegroeid, bestaan er aanzienlijke verschillen tussen de systemen die op de markt verkrijgbaar zijn. Factoren zoals veldsterkte, pulsopbouw en toepassingsmogelijkheden bepalen in belangrijke mate hoe breed een systeem inzetbaar is.

Binnen de paardensector behoort Centurion al jarenlang tot de meest gebruikte PEMF-systemen. De technologie wordt wereldwijd toegepast door paardeneigenaren, dierenartsen, fysiotherapeuten en revalidatiespecialisten.

Wat Centurion onderscheidt, is dat het zowel oplossingen biedt voor zeer gerichte behandelingen van specifieke blessures als voor ondersteuning van het gehele bewegingsapparaat. De meest gebruikte systemen zijn de Minipulse en de Therapulse.

De Minipulse: gericht behandelen waar nodig

Veel blessures bij paarden bevinden zich in relatief kleine anatomische structuren zoals pezen, banden, gewrichten of hoefstructuren. Juist bij dergelijke aandoeningen is een nauwkeurige behandeling belangrijk. Het doel is immers om zoveel mogelijk energie toe te dienen aan het aangedane gebied.

De Minipulse is speciaal ontwikkeld voor deze lokale toepassingen. Dankzij het compacte ontwerp kan hij worden ingezet op het gebied dat extra ondersteuning nodig heeft. In de praktijk wordt de Minipulse veel gebruikt bij:

De Minipulse is speciaal ontwikkeld voor lokale toepassingen. Dankzij het compacte ontwerp kan hij worden ingezet op het gebied dat extra ondersteuning nodig heeft.

Peesblessures

Checkligamentletsels

Suspensoirproblemen

Ringbandproblemen

Gewrichtsaandoeningen

Hoefproblemen

Lokale spierblessures

Postoperatieve revalidatie

Met name bij langdurige revalidatietrajecten is de Minipulse populair omdat behandelingen eenvoudig thuis kunnen worden uitgevoerd. Hierdoor kan gedurende langere tijd consistent worden behandeld, wat een belangrijk onderdeel vormt van veel herstelprogramma’s.

De Therapulse: ondersteuning van gehele paard

Hoewel een blessure vaak op één specifieke plaats ontstaat, heeft deze meestal invloed op het hele bewegingsapparaat. Een paard met een peesblessure zal bijvoorbeeld anders bewegen om het aangedane been te ontlasten. Hierdoor kunnen elders in het lichaam compensaties ontstaan, bijvoorbeeld in de rug, schouders of achterhand.

Ook sportpaarden zonder blessure worden dagelijks blootgesteld aan aanzienlijke fysieke belasting. Herstel van spieren, pezen en gewrichten speelt daarom een belangrijke rol in het behoud van prestaties. Voor deze bredere toepassingen is de Therapulse ontwikkeld.

De Therapulse maakt het mogelijk om grotere delen van het lichaam tegelijkertijd te behandelen. Hierdoor kunnen rugspieren, schouders, achterhand en andere belangrijke spiergroepen in één sessie worden ondersteund.

De Therapulse wordt veel toegepast bij:

Sportpaarden

Herstel na training

Herstel na wedstrijden

Oudere paarden

Rug- en spierproblemen

Algemene stijfheid

Revalidatieprogramma’s

Een belangrijk voordeel van de Therapulse is dat het systeem zeer eenvoudig in het dagelijkse management kan worden geïntegreerd. Veel gebruikers zetten de deken enkele keren per week in als onderdeel van hun reguliere trainings- of herstelroutine.

De biologische basis achter PEMF

De praktische toepassingen van PEMF worden ondersteund door verschillende biologische werkingsmechanismen die in de wetenschappelijke literatuur worden beschreven.

Energieproductie in de cel

Een van de meest onderzochte gebieden betreft de invloed van PEMF op de mitochondriën. Mitochondriën worden vaak omschreven als de energiecentrales van de cel. Zij produceren ATP (adenosinetrifosfaat), de energiedrager die nodig is voor vrijwel alle biologische processen.

Herstel van beschadigd weefsel vraagt veel energie. De aanmaak van nieuw collageen, celdeling, eiwitsynthese en weefselremodellering zijn allemaal afhankelijk van voldoende ATP-productie.

Onderzoek toont aan dat PEMF de activiteit van mitochondriën kan ondersteunen, waardoor cellen efficiënter gebruik kunnen maken van beschikbare energie.

Doorbloeding en microcirculatie

Voor herstel zijn zuurstof, voedingsstoffen en een efficiënte afvoer van afvalstoffen essentieel. Verschillende studies laten zien dat PEMF invloed kan hebben op de productie van stikstofmonoxide (NO), een stof die betrokken is bij de regulatie van bloedvaten.

Een betere microcirculatie kan bijdragen aan een gunstige omgeving voor herstel, vooral in structuren die van nature beperkt doorbloed zijn, zoals pezen, ligamenten en gewrichtskapsels.

Ontstekingsregulatie

Een gecontroleerde ontstekingsreactie vormt een noodzakelijk onderdeel van herstel. Na een blessure ruimt het lichaam beschadigd weefsel op en start het de opbouw van nieuw weefsel. Wanneer deze ontstekingsfase echter te lang aanhoudt, kan dit het herstelproces verstoren.

PEMF wordt daarom regelmatig toegepast tijdens revalidatietrajecten waarbij ondersteuning van de natuurlijke herstelprocessen gewenst is.

Weefselherstel en remodellering

Herstel van pezen, banden en spieren bestaat uit meer dan alleen het verdwijnen van pijn of zwelling. Uiteindelijk draait het om de kwaliteit van het nieuw gevormde weefsel. Tijdens deze fase vinden complexe processen plaats waarbij collageenvezels worden aangemaakt, georganiseerd en aangepast aan belasting.

Juist omdat deze processen weken tot maanden kunnen duren, wordt PEMF vaak gedurende langere periodes ingezet als onderdeel van een revalidatieprogramma.

Een dynamische benadering van herstel

Juist het kunnen aanpassen van de behandeling aan de verschillende fases van herstel onderscheidt professionele PEMF-toepassingen van meer generieke systemen. Door de behandeling af te stemmen op de biologische fase van het herstel ontstaat een doelgerichte aanpak die aansluit bij de natuurlijke processen van het lichaam.

Waarom veldsterkte belangrijk is

Niet ieder magneetveldsysteem levert dezelfde prestaties. Biologische effecten worden mede bepaald door factoren zoals frequentie, pulsduur, golfvorm en veldsterkte. Met name voor diepere structuren zoals spieren, pezen en gewrichten is voldoende energieoverdracht van belang.

Professionele systemen onderscheiden zich daarom vaak door hun vermogen om een krachtig en stabiel elektromagnetisch veld te genereren dat ook diepere weefsels kan bereiken.

Centurion als professionele keuze

Centurion behoort wereldwijd tot de meest gevestigde namen binnen de PEMF-technologie voor zowel humane als veterinaire toepassingen. De systemen worden al tientallen jaren gebruikt door paardeneigenaren, dierenartsen, fysiotherapeuten en revalidatiespecialisten.

Wat Centurion onderscheidt, is de combinatie van:

Hoge veldsterkte

Consistente pulsafgifte

Betrouwbaarheid bij langdurig gebruik

Gebruiksvriendelijke bediening

Mogelijkheid tot lokale én systemische behandeling

Conclusie

PEMF-therapie heeft zich ontwikkeld tot een waardevolle ondersteuning binnen de moderne paardensector. Door de combinatie van wetenschappelijke inzichten en jarenlange praktijkervaring wordt de therapie tegenwoordig breed toegepast bij herstel, revalidatie en onderhoud van paarden.

Meer weten over PEMF-therapie bij jouw paard?

De toepassing van PEMF-therapie is sterk afhankelijk van het type paard, de aard van de blessure en het doel van de behandeling. Een sportpaard dat ondersteuning nodig heeft tijdens intensieve trainingsperiodes vraagt vaak om een andere aanpak dan een paard dat revalideert van een pees- of bandblessure.

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