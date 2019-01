Rensport Ierland vreest problemen in geval van no-deal Brexit

Horse Racing Ireland is bezorgd over de eventuele gevolgen van de Brexit-deal met het oog op het aannemen van personeel van het vaste land. Ook zal een 'no-deal' Brexit catastrofaal zijn voor het transport van paarden van en naar Ierland aldus Horse Racing Ireland.



Zowel het vervoer van renpaarden als andere activiteiten in de paardenbranche (zoals aan- en verkoop van paarden) is ‘big business’ in Ierland. Iedere bedreiging voor de paardenhandel en rensport zal grote gevolgen hebben voor de Ierse economie.

De Engelse minister van Milieu, Michael Gove opperde afgelopen week al dat de jaarlijkse paardenrace, de Grand National, en het vrije vervoer van paarden “te lijden zullen hebben” van de ‘no-deal’ als de Engelse premier Theresa May geen overeenstemming weet te bereiken.

Tekort aan grensposten

Jonathan Mullin, Hoofd Communicatie van Horse Racing International, zegt: “Het transport van paarden is een fors probleem. Het grootste probleem is dat er in Ierland slechts twee grensposten zijn, een op het vliegveld van Dublin en een op het vliegveld van Shannon. Paarden die naar de EU gaan of de EU verlaten moeten eerst langs een controlepost waar ze veterinair onderzocht worden. Hier zijn er maar twee van, omdat voorheen meer posten niet nodig waren.”

Politiek

“Het probleem is inmiddels aangekaart bij onze eigen regering en EU-commissarissen in Brussel om ze ervan te overtuigen hoe belangrijk de handel en het transport is voor de hele paardenbranche en de economie van Ierland. De Ieren exporteren jaarlijks zo’n 80% van de volbloeden naar Engeland. Er zijn nu plannen om een aantal extra grensposten te openen, een in Dublin en een in Rosslare.” Mullin hoopt op een oplossing voor het vertrek uit de Europese Unie op 29 maart 2019.

Personeelsprobleem

Engelse paardentrainer Nicky Henderson is niet alleen bezorgd om het paardentransport, maar ook om het effect op het aantal stalmedewerkers. Hij vertelt: “Het is een zorgelijke situatie. Ik ben geen politicus, maar vanuit het oogpunt van de rensport gaat het voornamelijk om twee dingen. Een is de grenscontrole, het transport van paarden van A naar B tussen Ierland, Engeland en Frankrijk. Dat gebeurt heel regelmatig en als we urenlang in de haven op de papieren moeten wachten brengt dat een enorm ongemak met zich mee. Ten tweede gaat het om het inhuren van personeel. We zijn voor stalmedewerkers heel erg afhankelijk van mensen van het vaste land.”

Bron: Horses.nl/theirishfield