RenuTend: Nieuwe stamceltherapie ter verbetering van pees- en tussenpeesblessures bij paarden

Boehringer Ingelheim lanceert RenuTend™ een nieuwe stamceltherapie ter verbetering van de genezing van pees- en tussenpeesblessures bij paarden. Voor (sport)paarden kan de diagnose van zo'n blessure vele maanden behandeling en revalidatie betekenen, met een onbekende uitkomst en mogelijk een lange termijnimpact op hun prestatievermogen. RenuTend is een nieuwe stamceltherapie die ingezet wordt bij dit soort blessures en en heeft nu goedkeuring gekregen in Europa.

RenuTend™ wordt toegediend via een intralesionale injectie. Voor het behandelen van dit peesblessures bij (sport) paarden is dit een grote stap. Dit soort blessures genezen vaak langzaam omdat littekenweefsel vaak minder elastisch is dan gezond weefsel. Deze nieuwe therapie verbeterd de kwaliteit van peesgenezing door parallelle uitlijning van het juiste type vezels te bevorderen, en het vermindert de vorming van littekenweefsel.

“We vinden het fantastisch dat we RenuTend™ nu kunnen toevoegen aan ons assortiment van stamcelproducten voor paarden, zodat paardenartsen een nieuwe therapeutische optie hebben voor de behandeling van pees- en tussenpeesblessures. Dit product laat zien dat ons bedrijf serieus werk maakt van innovatie ter verbetering van de levens van paarden en de mensen die van ze houden”, aldus Liz Barrett, Head of Global Strategic Marketing, Equine bij Boehringer Ingelheim. “Dankzij RenuTend™ hoeft een peesblessure de dromen van veel ruiters, eigenaren en trainers niet meer te verwoesten. Hun paard krijgt nu optimale mogelijkheden om weer te kunnen functioneren als voorheen

met minder kans op nieuw letsel.”

Bron: persbericht