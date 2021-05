Return to competition: FEI meldt één positieve rhinotest

De FEI meldde gisteren op de timeline, waar actueel de gang van zaken omtrent het EHV-1 virus staat, dat één paard na thuiskomst van het CSI in Opglabbeek positief op Rhino is getest. Het paard, dat geen klinische symptomen vertoonde, is wel in isolatie geplaatst. De andere vier paarden van de ruiter zijn ook geïsoleerd. Geen van de vijf paarden heeft klinische symptomen vertoond.

De FEI is ervan op de hoogte gebracht dat monsters van een paard dat gedurende opeenvolgende weken in Opglabbeek (BEL) heeft deelgenomen, en dat daarom in het kader van de FEI-maatregelen inzake terugkeer naar de wedstrijd aan een verplichte PCR-test moest worden onderworpen, positief zijn gebleken voor EHV-1. Het paard, dat geen klinische symptomen vertoont maar wel in isolatie is geplaatst, was negatief voor EHV-1 voordat het naar Opglabbeek reisde.

Geen van de vijf paarden heeft klinische symptomen

De andere vier paarden van de atleet zijn ook geïsoleerd en de stallen van alle vijf paarden zijn grondig gereinigd, ontsmet en verzegeld overeenkomstig de FEI Return To Competition-maatregelen. Geen van de vijf paarden heeft klinische symptomen vertoond. Alle vijf paarden zijn opnieuw getest en worden door de Veterinary Delegate nauwlettend in de gaten gehouden op eventuele klinische symptomen. Er waren geen andere paarden gestald binnen zes meter van de paarden van deze atleet tijdens de CSI van vorige week op de locatie.

Geen aanvullende maatregelen

De organisatoren van Opglabbeek, die zich volledig hebben gehouden aan de FEI-protocollen voor terugkeer naar de wedstrijd met betrekking tot dit paard en zijn contacten, hebben ook alle atleten met paarden die ter plaatse zouden deelnemen, op de hoogte gebracht. Bovendien heeft de FEI contact opgenomen met de organisatoren en veterinair gedelegeerden van evenementen in België en Nederland in de komende twee weken, met de mededeling dat zij geen aanvullende maatregelen hoeven te nemen naast de FEI-protocollen inzake terugkeer naar de competitie.

Bron FEI Timeline