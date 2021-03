18e paard overleden vanwege rhino-uitbraak in Valencia

De FEI meldt dat in Barcelona nog een paard is ingeslapen ten gevolge van de rhino-uitbraak in Valencia. Dit brengt het totale overleden paarden door de rhino-uitbraak op 18 paarden. Twee paarden waren overleden op het evenemententerrein in Valencia, zes paarden in de kliniek in Valencia, drie paarden in Barcelona, vijf paarden in Duitsland en twee paarden in België.