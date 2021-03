Advies opgesteld voor paarden uit crisisgebieden op weg naar Nederland

Prof. dr. Marianne Sloet heeft op verzoek van de KNHS een advies/protocol opgesteld voor paarden die uit Valencia, de Sunshine Tour of elders op weg zijn of gaan naar Nederland. Het reizen met mogelijk besmette paarden is in principe sterk af te raden, maar het is voor veel ruiters ook belangrijk de paarden weer zo snel mogelijk thuis in Nederland te krijgen.

Gezien het feit dat het niet of heel moeilijk is om betrouwbare overnachtingsadressen te vinden, kunnen de verplichte reis- en rusttijden helaas vaak niet gevolgd worden.

Reisziekten

Dit betekent dat er vandaag en de komende dagen vrachtwagens met mogelijk besmette paarden in Nederland zullen arriveren die eigenlijk veel te lang gereisd hebben. Dit kan niet alleen verergering van de mogelijk rhinopenumonie-infectie (EHV1) tot gevolg hebben, maar kan ook andere ‘reisziekten’ een kans geven. Denk daarbij aan ‘shipping fever’ (een ernstige longontsteking als gevolg van te lang met het hoofd omhoog moeten staan waardoor de luchtpijp zich minder goed kan reinigen), ernstige diarree (door het ‘in de war raken’ van de darmbacteriën), hoefbevangenheid (door het langdurig moeten staan) en spierbevangenheid (door gebrek aan beweging bij paarden die normaliter meerdere malen daags beweging krijgen).

Preventieve maatregelen onderweg

De volgende maatregelen kunnen genomen worden voor onderweg:

– Voldoende water en stofvrij ruwvoer verstrekken, heel weinig krachtvoer

– Waar mogelijk paarden even de kans geven het hoofd omlaag te brengen

– Overleggen met je dierenarts zodat hij/zij aanwezig is als de paarden aankomen op de locatie in Nederland

– Alvast nadenken hoe je onderstaande maatregelen gaat organiseren

Preventieve maatregelen bij thuiskomst

– Isolatie van de paarden die vanuit het buitenland komen

Regel van tevoren een aparte stalling voor de paarden uit het transport (quarantaine = isolatie!) Dit moet het liefst een aparte stal zijn, dus met een ‘eigen dak’ (virus kan zich door de lucht in een stal verspreiden), voldoende ver van de andere paarden en niet toegankelijk voor anderen dan de strikt noodzakelijke verzorgers.



– Aparte verzorging

Virussen kunnen ook door handen, kleiding, tuigen, kruiwagens, voeremmers etc. worden overgebracht en dus moet de ‘isolatiestal’ eigen spullen hebben en liefst ook eigen verzorgers. Als dat niet kan moeten de verzorgers zich wassen en omkleden voor zij naar de niet-geïsoleerde paarden gaan.



– Direct na aankomst in Nederland de paarden na laten kijken door een dierenarts

Hierbij zijn vooral het opnemen van ademhaling, hartslag en temperatuur van belang, het beoordelen van de vochtbalans (hydratiestatus – beoordelen slijmvliezen en elasticiteit van de huid), het beluisteren van de longen en de darmgeluiden en het beoordelen van de ondervoeten, de spieren en de mest.

– Ademhaling, pols en temperatuur

Tel tweemaal daags zelf de ademhaling en neem de temperatuur op van alle paarden in de isolatie-unit en noteer dit per paard. Als iemand dat kan, beluister en tel dan ook de hartslag.

– Geef paarden onbelaste beweging op een andere plaats dan waar de niet-geïsoleerde paarden komen

Bedenk hierbij ook dat virus uren tot dagen kan overleven op de planken van een paddock of op de hekken van een stapmolen en dergelijke.

– Rijden van geïsoleerde paarden

Rijd niet zieke, maar wel geïsoleerde paarden op een ontspannen manier, het liefst buiten, op een ander tijdstip dan de niet-geïsoleerde paarden.

– Neusswab

Laat na 14 dagen 2x een neusswab nemen op twee opeenvolgende dagen voor PCR op EHV1.

– Ziek = dierenarts

Als een paard ziek zou worden, neem direct contact op met de dierenarts voor overleg. Denk daarbij niet alleen aan rhinopneumonie, maar ook aan andere ‘reisziekten’. Bij koorts en verdenking rhinopneumonie is het van belang direct zowel een neusswab als een EDTA-bloedje af laten nemen voor PCR op EHV1.

Bron: Horses.nl/KNHS