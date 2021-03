Alle 856 deelnemende paarden MET II Tour Oliva geblokkeerd door FEI

De FEI heeft ondertussen bijna 4.000 paarden geblokkeerd in de FEI database: naast de deelnemende paarden in Valencia (752), Doha (85 springpaarden en 36 dressuur- en paradressuurpaarden), Vejer de la Frontera (2.053) zijn nu ook de deelnemende paarden aan de MET II Tour in Oliva geblokkeerd. Het gaat om 856 paarden.

In totaal zijn er dus nu 3.782 paarden geblokkeerd in de FEI-database. De FEI beveelt aan deze paarden in isolatie te zetten en de betreffende paarden mogen pas weer op concours als ze negatief hebben getest op rhinopneumonie.

MET II Tour Oliva

In Frankrijk werd al eerder melding gemaakt van een positief geteste terugkeerder van de MET II Tour in Oliva (lees hier meer). Deze melding werd nooit bevestigd door de FEI, maar ondertussen zijn er wel positief geteste terugkeerders van de MET II Tour in België en Zwitserland. De twee positief geteste MET-terugkeerders waren bij een tweede test wel negatief. De FEI heeft het zekere voor het onzekere genomen en alle deelnemers toch geblokkeerd.

Bron: Horses.nl/FEI