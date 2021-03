Alle deelnemers Sunshine Tour geblokkeerd door FEI

Alle paarden die vanaf 9 februari hebben deelgenomen aan de Sunshine Tour in Vejer de la Frontera zijn voorlopig geblokkeerd in de FEI-database. Dat meldt de FEI vanavond. Hoewel de organisatie in Vejer beweert dat er geen rhino was op het terrein, heeft de FEI inmiddels voldoende aanleiding om van het tegendeel uit te gaan.