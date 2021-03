Anky over wedstrijdverbod: ‘Superheftig, maar wel verstandig besluit’

De NOS ging vanmorgen langs bij Anky van Grunsven om te praten over de rhino-uitbraak in Valencia. En niet alleen daar over: als voorzitter van The Dutch Masters, waar alles in het werk werd gesteld om dit jaar toch nog een editie te organiseren, reageert ze ook op het wedstrijdverbod van de FEI. "Superheftig, maar wel een verstandig besluit denk ik", zegt Van Grunsven daarover.