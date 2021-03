CHI Al Shaqab-deelnemers ook geblokkeerd in FEI Database

De FEI blokkeerde eerder al de 85 paarden in de FEI-database die deelnamen aan de Global Champions Cup in Doha. Dat gebeurde omdat twee paarden na terugkomst in hun thuisland (België en Frankrijk) positief op rhinopneumonie werden getest. Nu gaat de FEI nog een stap verder, ook de deelnemers aan CHI Al Shaqab (een week eerder op dezelfde locatie) zijn geblokkeerd.