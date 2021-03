Crowdfunding actie voor paarden in Valencia opgestart

Suzzie Ruiter heeft een inzamelingsactie opgestart om de ruiters en amazones in Valencia een handje te helpen. Om de infectiedruk in de stallen van Valencia te verlagen, wordt er komend weekend via Ruiter een desinfectiesysteem opgestuurd. Ze hoopt daarvoor 30.000 euro op te halen.

“Micky Morssinkhof heeft al een lading desinfectie van mij ontvangen, maar er is natuurlijk behoefte aan veel meer. Zo heeft iedereen de beste kans om verspreiding tegen te gaan en hun paarden te beschermen. De desinfectie zelf wordt gesponsord, maar het systeem om te vernevelen, de machines en het transport ervan niet. Daar probeer ik nu geld voor in te zamelen”, vertelt Ruiter aan Wendy Scholten.

Tekort

Ruiter had contact met de organisatie in Valencia en het lijkt erop dat er na dit weekend een tekort dreigt te ontstaan. “Het complex is heel groot en veel paarden staan verspreid, daarom hebben we verschillende machines en systemen nodig. De bedoeling is dat er in elke box en paar keer per dag automatisch gesprayd wordt. We hebben al goede ervaringen opgedaan op stallen waar rhino uitbrak. De besmetting op andere paarden stagneerde.”

Klik hier om te doneren.

Bron: Wendy Scholten Horses