Denemarken verlengt rhino-wedstrijdstop wegens breken quarantaineplicht

Omdat er in Denemarken overtredingen zijn geweest van de quarantainevoorschriften in verband met EHV-1, heeft de Deense Paardensportfederatie alle nationale wedstrijden tot 26 april geannuleerd.

Het ging hierbij niet om paarden, die waren teruggekeerd van plaatsen waar er gevallen waren die verband hielden met de EHV-1-uitbraak in Valencia. Deze paarden staan nog steeds in quarantaine. Het ging om paarden die zijn geïmporteerd uit het buitenland en paarden uit kuddes en stallen met paarden met besmettelijke ziektes, waarbij de voorschriften voor deelname aan wedstrijden niet is nageleefd.

Wedstrijden

Afgelopen weekend waren er weer nationale wedstrijden in Denemarken, waarmee de Deense federatie het advies van de FEI om ook geen nationale wedstrijden te organiseren tot 12 april, niet opvolgde. Deze beslissing werd mede genomen omdat verwacht werd dat alle quarantainevoorschriften zouden worden nageleefd. Volgens de federatie is de afgelopen dagen gebleken dat dit niet is gebeurd. De federatie acht het infectierisico nog steeds laag, maar kon het niet uitsluiten. De mensen met contactpaarden zijn nu ingelicht.

Verantwoordelijkheid

De federatie benadrukte dat de overgrote meerderheid van haar leden zijn verantwoordelijkheid heeft genomen en zo heeft bijgedragen om ervoor te zorgen dat de nationale wedstrijden gereden konden worden. “Het zijn dus helaas de paar, die zich niet aan de regels hebben gehouden, waardoor alle evenementen nu tot 26 april moeten worden geannuleerd”.

Bron: St-Georg/Rideforbund.dk