Duitsers zijn woest en zwijgen niet langer: ‘Dit gaat gevolgen hebben’

De omgang met de rhinopneumie-uitbraak op de CES Valencia Tour doet meer en meer denken aan de uitbraak van corona en hoe daar in eerste instantie in China mee werd omgegaan. De Duitsers, die zwaar getroffen zijn en al meerdere paarden verloren, zijn woest en zwijgen niet langer.

Hilmar Meyer, die vanaf eind januari in Valencia is met meerdere ruiters en 24 paarden, en er hard aan trekt in Valencia is geschokt door de omgang met de uitbraak door de organisatie, de Spaanse bond en ook de FEI. “De eerste gevallen van paarden met koorts waren er al begin februari en daar was de organisatie én de FEI al van op de hoogte. Die gevallen zijn bewust achtergehouden en het werd voor ons pas duidelijk dat er iets aan de hand was toen onze paarden koorts begonnen te krijgen”, vertelt Hilmar Meyer in een op YouTube gepubliceerd interview van Reitsport Magazin. Meyer vertelt samen met Axel Wilkau over de stand van zaken.

Concours eerder afbreken

“Het concours had al minstens een week eerder afgebroken moeten worden, dan hadden we nog de kans gehad om met gezonde paarden naar huis te gaan.”

Begrip voor vertrek ruiters

Meyer neemt ook de ruiters in bescherming die eerder zijn vertrokken. “Ik zou ook zijn vertrokken, maar ik had paarden met koorts. Ik wilde niet reizen met paarden met koorts en ben daarom gebleven. De andere ruiters zijn gegaan omdat ze door hadden dat er echt wat mis was en niet om het virus moedwillig te verspreiden.”

Gekomen als gasten op een FEI-concours

“We zijn hier gekomen als gasten op een FEI-concours met gezonde paarden en nu moeten wij als ruiters en grooms zelf alles maar uitzoeken”, zegt Meyer, die samen met de Duitse trainer Axel Wilkau zelf nog extra mensen heeft laten invliegen. Wel zegt hij dat de situatie iets stabieler is geworden.

Stalmeester ontslagen

De organisatie van het concours krijgt er van langs van Meyer. “Die helpen ons eigenlijk helemaal niet meer. Ze hebben zelfs de stalmeester, die super werk deed, ontslagen. Omdat hij teveel aan de zijde van de ruiters stond en vocht voor de paarden, wat we allemaal hier doen.”

FEI schrijft mooie berichten

Ook de FEI doet minder dan ze zelf uitgeeft. “Van de beschreven 21 dierenartsen zijn er acht hier plus dan nog twee dierenartsen die wij samen met de FN hierheen gehaald hebben.”

Dit gaat gevolgen hebben

Dit gaat gevolgen hebben voor de organisatie, de Spaanse bond en de FEI, daar is Meyer van overtuigd. “Ze hebben het met de verkeerde mensen aangelegd. Gezamenlijk staan we sterk. Alleen kom je niet zo ver tegen de FEI, de bonden en de organisatie, maar samen – met twintig, dertig man – ziet het er anders uit.”

Bron: ReitsportMagazin