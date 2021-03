Duitsland stopt per direct alle sport- en fokkerijactiviteiten

In navolging van Frankrijk en België en op advies van de FEI heeft de FN, de Duitse paardensport- en fokkerijkoepel, besloten om alle activiteiten stil te leggen tot en met 28 maart in verband met de rhino-uitbraak in Valencia.

Daarmee volgt de FN het advies van de FEI – dat de tien nationale federaties waar een wedstrijdverbod geldt al met klem verzocht om het wedstrijdverbod over te nemen – op.

Alle sport- en fokkerijactiviteiten per direct gestopt

De FN stopt per direct alle sport- en fokkerij die onder de hoede van de FN vallen. Ook alle FN-trainingen van kaderruiters en andere samenkomsten worden geannuleerd. In afstemming met de stamboeken worden ook alle sporttesten en verrichtingstesten voor hengsten geannuleerd. En de FN verzoekt ook alle aangesloten verenigingen alle samenkomsten van paarden uit verschillende stallen per direct te stoppen. Hetzelfde geldt voor reeds lopende activiteiten. Enige uitzondering vormt daarop de training van paarden bij de eigen vereniging of trainer, ook als een paard daarvoor getransporteerd moet worden.

Nederland heeft nog niet besloten

Nederland is nog in beraad over verdere maatregelen. De KNHS heeft met de werkgroep Diergezondheid van de Sectorraad Paarden waar alle dragende organisaties in vertegenwoordigd zijn onder leiding van Prof. Dr. Marianne Sloet van de Universiteitskliniek in Utrecht. In dat overleg wordt besproken of er in Nederland extra maatregelen nodig zijn.

Zadelpresentatie

Wedstrijden worden in principe vanwege de geldende coronamaatregelen niet georganiseerd op dit moment, maar het KWPN heeft bijvoorbeeld wel de zadelpresentatie voor het verrichtingsonderzoek op de agenda staan op 10 maart.

