DWB cancelt hengstenkeuring wegens viruscombinatie

De combinatie van het coronavirus (en de bijbehorende maatregelen in Denemarken) en de hevige rhino-uitbraak in Europa zorgen ervoor dat de DWB Hengstenkeuring in Vilhelmsborg wordt geannuleerd. De keuring was al verplaatst naar Vilhelmsborg en flink afgeslankt ten opzichte van 'Herning'.

Hoewel in Denemarken momenteel nog geen verbod geldt op paardenevenementen, hebben de heftige uitbraken van rhinopneumonie in Europa ook meegespeeld in de beslissing.

Onduidelijkheid over coronamaatregelen

“Door het gebrek aan feedback van de autoriteiten aangaande goedkeuring van de hengstenkeuring, hebben we vanavond besloten de keuring te annuleren”, aldus het DWB. Er is onduidelijkheid of de Deense overheid met het oog op de geldende coronamaatregelen toestemming geeft hengstenkeuring in de aangepaste vorm te organiseren in Vilhelmsborg.

Thuiskeuringen

Het stamboek kiest voor een opvallende oplossing: “In plaats daarvan vindt de selectie via thuiskeuringen plaats in week elf.” De ‘hoofdkeuring’ vindt dus plaats op Helgstrand Dressage…

Bron: Horses.nl/DWB