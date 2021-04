EHV Relief bundelt krachten om getroffenen te steunen

Het door sportmarketeer Axel Milkau opgezette hulpfonds RidersHelpRiders heeft zich aangesloten bij de breed gedragen fondsenwervingscampagne EHV Relief Fund. Dit fonds is bedacht door Emile Hendrix, Peter Charles en Frederick Goltz en wordt gesteund door de FEI, de Europese Hippische Federatie, de International Jumping Riders Club, de Jumping Owners Club en een groot aantal nationale hippische federaties.

EHV Relief biedt steun aan ruiters en eigenaren die door de uitbraak van EHV in Spanje met zeer aanzienlijke kosten zijn geconfronteerd.

Tien Europese landen

Een aaneenschakeling van uitbraken van de neurologische vorm van EHV-1 trof paarden in tien landen op het Europese vasteland. Inmiddels is duidelijk vooruitgang geboekt bij het onder controle krijgen van deze uitbraken. Veel ruiters en eigenaren worden echter geconfronteerd met ernstige financiële problemen als gevolg van de kosten van veterinaire behandelingen voor hun paarden.

Opbrengsten voor getroffen ruiters en eigenaren

Alle opbrengsten van het EHV Relief Fonds worden besteed aan de getroffenen ruiters en eigenaren. Eventuele administratieve of andere kosten van het Fonds zullen door de sponsors van EHV Relief worden gedragen.

Financieringsaanvragen

Richtsnoeren voor de indiening van financieringsaanvragen zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, maar het basisprincipe is: (I) alle van toepassing zijnde uitgaven verzamelen; (II) zoveel mogelijk geld bijeenbrengen; (III) de bijeengebrachte middelen toewijzen om een zo groot mogelijk percentage van de van toepassing zijnde uitgaven te dekken.

Toezicht

De sponsors hebben een toezichtcomité opgericht om de verdeling van de middelen op basis van dit mandaat te beheren. De sponsors streven naar volledige transparantie en de rekeningen van het fonds zullen worden gepubliceerd wanneer het wordt opgeheven.

Hartverwarmend

”Ondanks deze wanhopig trieste tijden is het hartverwarmend om in de praktijk te zien wat we allemaal wel weten: dat in onze sport het welzijn van het paard op de eerste plaats komt, ongeacht de omstandigheden”, aldus Frederick Goltz. “Als onderdeel van die speciale gemeenschapszin hopen we dat de bredere springgemeenschap een deel van de kosten zal helpen dragen, vooral in een omgeving die door Covid-19 des te moeilijker wordt gemaakt.”

250.000 euro

In totaal is al 250.000 euro toegezegd aan het fonds, inclusief de toezeggingen van de sponsors, andere donateurs en de zeer succesvolle fondsenwerving door het Riders Help Rider-team.

Vragen over het fonds kunnen worden gericht aan [email protected]

Bron: Horses.nl/Persbericht