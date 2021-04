EHV-virussen besmetten ook via omweg

Herpesvirussen (EHV) zijn wereldwijd een probleem bij paarden. Onder meer EHV-1, dat recent voor een grote uitbraak in Spanje zorgde, kan veel consequenties hebben. Er zijn verschillende soorten EHV, die variëren in ernst van de ziekte. Een overzichtsonderzoek in Duitsland heeft nu de mogelijke routes voor transmissie op een rijtje gezet.

Sommige EHV-virussen veroorzaken verkoudheden, andere abortus of neurologische verschijnselen. Als een paard besmettelijk is, vindt overdracht van het virus naar andere paarden plaats door direct lichamelijk contact of contact met bijvoorbeeld neusuitvloeiing of bloed. Dit zijn de bekende routes van besmetting.

Aerosolen

Er is steeds meer bewijs dat ook overdracht via voorwerpen, mest en aerosolen mogelijk is. Dit kan gevolgen hebben voor het management van uitbraken, bijvoorbeeld op grote concoursen. Voor zowel EHV-1 en EHV-4 bestaat bewijs dat het via de lucht wordt overgedragen, met behulp van aerosolen. Dit kan zeker over enkele meters afstand plaatsvinden.

Besmettelijke voorwerpen

Besmette voorwerpen of oppervlakken kunnen heel variabel zijn. Denk aan hout, papier, touw, stro of paardenstaarten. EHV-1 blijkt tot zeven dagen stabiel en besmettelijk te kunnen blijven op verschillende materialen. Op paardenhaar kan het meer dan een maand overleven. Het is onduidelijk of paarden hier echt besmet van kunnen raken, want dat hangt ook af van de hoeveelheid virus en hoe vaak ze met het besmette oppervlak in aanraking komen. Ook milieuomstandigheden zoals zonlicht spelen een rol.

Mest

Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar EHV-virussen in paardenmest. Sommige EHV’s worden echter ook gevonden in het darmslijmvlies van besmette paarden en kunnen daarom ook in de mest zitten. Hoewel de onderzoekers aangeven dat nog lang niet alles bekend is, waarschuwen ze wel om de verspreidingsroute via mest serieus te nemen. Er moet nog meer onderzoek gedaan worden naar de besmettelijkheid van mest waar virusdeeltjes inzitten, omdat nog onbekend is in hoeverre het virus in de mest uit elkaar valt.

Lees hier het hele onderzoek (Engels)

Bron: Horsetalk / MDPI / Horses.nl