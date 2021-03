FEI bestrijdt beschuldigingen Valencia: ‘Direct actie ondernomen’

De in Valencia aanwezige Duitse trainers en ruiters uitten deze week zware beschuldigingen richting de organisatie van de CES Valencia Tour, de Spaanse bond en de FEI. De hardste beschuldiging: allen zouden veel te laat in actie zijn gekomen. Horses.nl vroeg de FEI naar een reactie daarop. De FEI bestrijdt dit: "We zijn pas op 20 februari op de hoogte gebracht en direct in actie gekomen."

De Duitse trainers Hilmar Meyer (aanwezig in Valencia) en Axel Milkau zeiden deze week onder andere dat de eerste paarden in Valencia al begin februari koorts kregen en dat de FEI daar al van op de hoogte was. Zo zouden er al in de eerste weken van februari telefoontjes naar Lausanne zijn gegaan van aanwezige ruiters. Dat is niet waar volgens de FEI: “De FEI werd niet eerder op de hoogte gebracht. We zijn op 20 februari op de hoogte gebracht dat er 20 paarden met koorts op het terrein waren en hebben direct actie ondernomen”, zegt een woordvoerder van de FEI.

Te laat stilgegelegd

De CES Valencia Tour werd in de middag van 21 februari stilgegelegd midden in de Grote Prijs op last van de FEI. Te laat volgens de ruiters. “De veterinaire afdeling van de FEI werd in de namiddag van 20 februari door de FEI-dierenarts ter plaatse geïnformeerd dat 20 paarden koorts hadden op de CES Valencia Spring Tour. Op dezelfde dag werd de FEI op de hoogte gebracht van vier andere paarden die verdacht werden op rhinopneumonie. Deze paarden hadden Valencia 14 februari verlaten en werden kort na terugkeer in hun thuisland ziek. Minstens één van deze paarden vertoonde neurologische symptomen.”

Nog halve dag langer doorgesprongen

“Met deze gecombineerde informatie concludeerde de FEI dat dit een uitbraak was van de neurologische vorm van rhinopneumonie en droeg de organisatie en plaatselijke officials – op 20 februari – op om de rest van het evenement in Valencia te annuleren.”

Opvallend hier is dat de FEI aangeeft dat het bevel om het concours stil te leggen al op zaterdag 20 februari werd gegeven. Toch werd er in Valencia nog een halve dag langer doorgesprongen. Het concours werd op zondagmiddag 21 februari pas daadwerkelijk stilgelegd, halverwege de Grote Prijs. De paarden liepen nog in de rubrieken in de ochtend en het begin van de middag.

Dierenartsen

De aanwezige Duitsers spraken de afgelopen dagen ook van onwaarheden in de FEI persberichten aangaande het crisismanagement. Zo zouden er minder dierenartsen zijn dan aangegeven (persbericht 1 maart: 21 dierenartsen) en meer paarden zijn overleden dan aangegeven (persbericht 5 maart: 9 overleden paarden, daarvan twee op het terrein in Valencia).

“Het aantal dierenartsen op de locatie verandert van dag tot dag, afhankelijk van wat er nodig is, maar het hoogste aantal dierenartsen dat beschikbaar was om de paarden te behandelen tijdens de ergste fase van de uitbraak was 21”, aldus de FEI.

Negen overleden paarden

Ook wat betreft de overleden paarden – volgens de Duitsers zijn er tien paarden op het terrein overleden – zegt de FEI dat de aantallen in de persberichten kloppen: “Op 3 maart 2021 werd de FEI op de hoogte gebracht van zes sterfgevallen – twee op de locatie in Valencia, twee in de kliniek van Valencia, één in een kliniek in Barcelona en één in Duitsland. Op 4 maart werd de FEI op de hoogte gebracht van een ander gerelateerd stergeval in Duitsland en ook een in Barcelona. De FEI werd op 5 maart op de hoogte gebracht van een ander sterfgeval in de kliniek in Valencia. Er worden hogere aantallen genoemd op social media, maar negen is het aantal bevestigde stergevallen. ”

Crisismanager

De Duitsers beklaagden ook dat er geen crisismanager was om alles te organiseren en de communicatie in goede banen te leiden, vooral ook de communicatie tussen de betrokken partijen. Daarover zegt de FEI: “Naast het veterinaire crisisteam, dat ter plaatse is sinds de toelating tot de locatie door de lokale veterinaire autoriteiten op 27 februari, arriveerde Gonçalo Paixão, veterinair manager bij de FEI, de volgende dag in Valencia. FEI directeur springen, Marco Fusté, arriveerde op 4 maart.”

“Afgelopen woensdag vond een bijeenkomst plaats, gecoördineerd door de veterinaire manager van de FEI, tussen de officials van het Spaanse ministerie (MAPA), de organisatoren, de dierenartsen van de organisatie, de vertegenwoordiger van de ruiters en teamleider van het FEI crisisteam om problemen op te lossen. De volgende dag was er ook nog een vergadering ter plaatse, bijeengeroepen door de FEI directeur springen om ervoor te zorgen dat de communicatielijnen tussen alle partijen open bleven.”

Enorme stress voor iedereen, vooral voor betrokken ruiters, eigenaren en grooms

De FEI zegt tenslotte over de algehele situatie en geuite beschuldigingen: “Dit was en blijft een ongelooflijk stressvolle tijd voor alle betrokkenen, met name voor ruiters, eigenaren en grooms die paarden hebben verloren en voor degenen die nog steeds zieke paarden hebben, maar de klinische situatie ter plaatse op de locatie in Valencia verbetert, net als de communicatie tussen iedereen ter plaatse.”

FN-chef Lauterbach: ‘Fout bij organisatie’

Ook FN-chef Sönke Lauterbach, zei in een interview op de Duitse zender ZDF dat hij geen verwijten legt bij de FEI in deze crisis, maar vooral bij de organisator.

