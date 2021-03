FEI blijft koersen op wedstrijdhervatting 12 april

De FEI Werkgroep voor Veterinaire Epidemiologie, die is opgericht naar aanleiding van de uitbraak van rhinopneumonie in Valencia, is voorzichtig optimistisch over het hervatten van de internationale wedstrijden in Europa. Vanaf 12 april zouden wedstrijden weer mogelijk moeten zijn. De werkgroep ziet op dit moment geen aanleiding om die datum te verschuiven.

De werkgroep is druk met het ontwikkelen van de protocollen die zullen gaan gelden om de internationale sport op het Europese vasteland te kunnen hervatten. Er zijn de afgelopen week geen nieuwe stallen besmet geraakt met rhinopneumonie als gevolg van de Spaanse uitbraak. Het lijkt erop dat de uitbraak onder controle is en dat het aantal besmettingsgevallen nu langzaam daalt.

Geld voor meer onderzoek

De FEI stelt de financiën beschikbaar die nodig zijnom meer onderzoek te gaan doen naar de verschillende varianten van het rhino-virus. Het verzamelen van data is nodig om toekomstige uitbraken te voorkomen. Ook zal onderzoek worden gedaan om te kijken of de verplichte rhino-vaccinatie in Frankrijk ook tot minder uitbraken leidt.

Bron: FEI / Horses.nl