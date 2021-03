FEI blokkeert alle GCT Doha-deelnemers

De FEI heeft vandaag alle 85 paarden die deelnamen aan de Global Champions Tour en League in Doha voorlopig geblokkeerd in de database. De reden: een na terugkeer in België positief getest paard. Saillant detail daarbij: een tweede test van dat paard kwam negatief terug.

Het gaat daarbij om Telstar de la Pomme van Lorenzo de Luca. De hengst van Stephex Stables was dus bij een tweede test negatief.

Desalniettemin geblokkeerd

De 85 paarden blijven desalniettemin voorlopig geblokkeerd en kunnen pas weer op concours als ze aan bepaalde voorwaarden hebben voldaan. Dat geldt ook voor de paarden die in contact zijn geweest met de GCT-deelnemers.

Alleen GCT/GCL

Het gaat alleen om de GCT/GCL-deelnemers, niet om de paarden die een week eerder aan CHI Al Shaqab op dezelfde locatie deelnamen.

Update Sunshine Tour: 11 terugkeerders positief

Ook plaatste de FEI vandaag een update over de terugkeerders van de Sunshine Tour: 6 deelnemende paarden uit Frankrijk zijn bij terugkomst positief getest en vijf in België. Bovendien is het paard Agnetha Z – de eerste merrie die op de Sunshine Tour neurologische symptomen toonde – thuis in België positief getest. In Spanje werd de merrie twee keer negatief getest.

2053 paarden geblokkeerd

De 2.053 deelnemende paarden aan de Sunshine Tour zijn nu overigens allemaal geblokkeerd in de FEI-database.

Bron: Horses.nl/FEI