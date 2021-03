FEI: ‘In Doha is het risico op besmetting nihil’

De schrik sloeg veel topruiters om het hart toen bekend werd dat het rhino-virus ondertussen ook Doha heeft bereikt (lees hier meer over de precieze toedracht). Maar gegeven de omstandigheden – deze twee positief geteste paarden zijn niet in contact geweest met de andere paarden – ziet de FEI geen reden Doha af te blazen.

“Er is niet zoiets als nul-risico, maar voor de deelnemende paarden in Doha is er geen groter infectierisico als voor paarden op andere evenementen”, zegt Göran Akerström, chef-veterinair bij de FEI. “Het risico op verdere besmettingen is nihil in Doha omdat de nodige voorzorgsmaatregelen al waren getroffen en we werken met een extra streng protocol. We blijven de situatie nauwlettend volgen en we hebben de optie om het evenement alsnog te annuleren als iets verandert aan de situatie.”

Paarden die in Valencia waren geweerd

De vier paarden die in Valencia waren en daarna richting Doha zijn vetrokken (voor de uitbraak wereldkundig werd) staan al sinds aankomst in quarantaine en blijven dat ook. Het gaat daarbij om de twee positief geteste paarden van Sven Schlüsselberg en twee paarden van een Colombiaanse ruiter. Die paarden zijn niet positief getest, maar zijn uit voorzorg uitgesloten (zoals alle paarden die in Valencia waren).

Maatregelen

Verder moeten alle paarden twee keer per dag getemperatuurd worden in Doha, trainingstijden worden geminimaliseerd om zo zo min mogelijk paarden tegelijk in de in de baan te hebben, de paarden die in Valencia waren komen in aparte vliegtuigen, ruiters mogen besluiten om niet deel te nemen (afwijking van GCT/GCL-regels) en elke dag wordt de situatie opnieuw beoordeeld en besproken.

Lees het hele persbericht hier

Bron: FEI