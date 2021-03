FEI komt met Valencia-update: zes paarden gestorven

De FEI is vandaag weer met een update gekomen over de rhino-uitbraak in Valencia (en de verdere verspreiding). Terwijl aanwezigen deels nog spreken van dweilen met de kraan open, ziet de FEI van een lichte verbetering van de situatie. Zes paarden zijn inmiddels gestorven als gevolg van de uitbraak.

Een paard is gestorven in de kliniek in Barcelona en een ander paard is na terugkomst in Duitsland gestorven. Het gaat hierbij om Jörne Sprehes vijftienjarige topmerrie Luna. Deze Luna is het vijfde Duitse paard dat is overleden. Opvallend genoeg zijn de andere Duitse gestorven paarden ook allemaal merries.

83 paarden met symptomen, 15 in klinieken

De FEI spreekt van 83 paarden op het concoursterrein die op dit moment behandeld worden. In totaal worden vijftien paarden behandeld in een kliniek ten gevolge van de uitbraak (13 Valencia / 2 Barcelona).

Communicatie verbeterd

Volgens de FEI is de communicatie en afstemming over de crisisaanpak inmiddels ook verbeterd. Gonçalo Paixão, veterinair manager bij de FEI en Marco Fuste, de nieuwe directeur springen bij de FEI, worden toegevoegd aan het team van de FEI dat de leiding heeft overgenomen op het concours.

Extra stallen van de Sunshine Tour

Een aantal van de stallen die vanuit Zuid-Frankrijk kwamen begin deze weken bleken onbruikbaar voor grote paarden. Katharina Offel heeft namens de International Riders Club extra stallen georganiseerd, die vanuit de Sunshine Tour naar Valencia komen. Deze stallen komen morgen aan.

Bron: FEI