FEI: onafhankelijk onderzoek verplichte rhino-vaccinatie voor internationale wedstrijden

De FEI Veterinaire Epidemiologie werkgroep hield de achtste van haar wekelijkse bijeenkomsten. Overeengekomen werd dat een onafhankelijk onderzoek moet worden uitgevoerd naar de mogelijkheid om EHV-vaccinatie voor de mondiale paardensport verplicht te stellen. De groep zal voorstellen doen voor kandidaten om dit onderzoek uit te voeren.

De werkgroep heeft de huidige situatie in Europa geëvalueerd, met bijzondere aandacht voor de twee positieve resultaten op een springwedstrijd in België, de lopende uitvoering van de Return To Competition-maatregelen en de voortzetting van de besprekingen over het definiëren en verklaren van een uitbraak van een besmettelijke ziekte.

Huidige situatie

De groep kreeg informatie over de twee positieve gevallen van EHV-1 in Opglabbeek (BEL), na verplichte wekelijkse PCR-tests in het kader van de FEI-maatregelen. Beide paarden waren negatief getest op EHV-1 voordat ze naar Opglabbeek reisden.

Geen klinische symptomen

De veterinaire directeur van de FEI deelde de groep mee dat bij een nieuwe test twee van de vijf paarden van de ruiter positief waren bevonden, maar dat geen van de vijf klinische symptomen vertoonde. Tijdens de CSI van de vorige week in Opglabbeek waren geen andere paarden gestald binnen zes meter van de twee positieve paarden. Alle vijf paarden, die eerst in afzondering stonden in Opglabbeek, staan nu in externe quarantaine buiten het terrein. De vijf paarden zijn geblokkeerd in de FEI Database en zullen moeten voldoen aan de bioveiligheidseisen (isolatieperiode van 21 dagen en negatief resultaat van de PCR-test) voordat ze kunnen worden gedeblokkeerd.

Terugkeer naar de wedstrijd

De groep werd op de hoogte gebracht van de lopende implementatie van de Return To Competition-maatregelen, waaronder het aantal paarden dat is verwerkt via de Examination on Arrival en de checkout-processen voor evenementen met behulp van de FEI HorseApp.

Definiëren uitbraak

Er wordt verder gewerkt aan het definiëren en verklaren van een uitbraak, op basis van de beginselen die reeds beschikbaar zijn in het FEI Veterinair Reglement en die ook op FEI Campus zijn gepubliceerd. De Groep zal in de komende weken een definitief ontwerp ontvangen van de Veterinaire Afdeling van de FEI.

Bijwerking van het laboratorium

De groep werd meegedeeld dat er nog heel wat werk aan de winkel is op het gebied van analyse en sequencing.

De volgende vergadering van de groep is gepland voor 12 mei 2021.

Bron: FEI