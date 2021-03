‘FEI-persberichten vol leugens’, Duitsers organiseren zelf hulp

De Duitse trainers Axel Milkau en Hilmar Meyer (zelf aanwezig in Valencia) die een heel stel paarden in Valencia hebben zijn het beu. Ze uitten hun woede over de omgang met de rhino-uitbraak in Valencia door de organisatie, de bond en de FEI inmiddels al uitgebreid en hebben zelf het crisismanagement overgenomen. Om dat te bekostigen kan er gedoneerd worden via deze link.

Wie de persberichten van afgelopen maandag en vandaag leest van de FEI denkt dat de ruitersportbond heel wat heeft geregeld voor de getroffen ruiters en paarden in Valencia. Dat blijkt niet waar, zo berichten Milkau en Meyer.

Schokkende voorbeelden

De schokkende voorbeelden die Milkau noemt:

De FEI spreekt van zes overleden paarden, de Duitsers van minstens tien op het terrein zelf.

De FEI schreef maandag dat er 21 dierenartsen zouden zijn, opnieuw niet waar. Twee dierenartsen moesten het de eerste week zelf rooien en de twee extra (door de Duitsers zelf ingevlogen) dierenartsen kwamen het terrein niet op. Nu zijn er acht dierenartsen.

De FEI berichtte maandag dat er noodstallen zouden worden geleverd. Dat bleken een stel stallen uit een circustent te zijn van 2,5 m. x 2,5m., stallen die niet eens aan de FEI-vereisten voldoen (3 m. x 3 m.). Die stallen werden opgebouwd en een tent die niet eens werd vastgezet met haringen. Een windvlaag en de volgende ramp zou zich voltrekken als er paarden in zouden staan. De ruiters en grooms hebben zelf stallen uit de stallentent afgebroken en elders opgebouwd om zo beter zieke paarden van gezonde te kunnen scheiden. Toen de organisatie van de CES Valencia Tour daar achter kwam, volgde er een discussie over wie de kosten daar voor ging dragen.

Er zouden door de FEI matten worden geleverd om de paarden met neurologische verschijnselen te helpen met staan, het bleek te gaan om een hoopje dunne matten uit een turnhal.

Er is geen FEI-dierenarts op het terrein.

En volgens Milkau is de lijst nog veel langer. “We hebben alles uitvoerig gedocumenteerd met foto’s, video’s, opgenomen gesprekken met aanwezigen en nog veel meer.”

Geen crisismanagement

En het belangrijkste volgens Milkau: er is nog steeds geen duidelijk crisismanagement. “Het belangrijkste is het om iemand te hebben die alles coördineert en alles regelt tussen de betrokken partijen: de ruiters, de organisatie, de Spaanse bond, de Spaanse overheid en de FEI. Zo’n persoon is er nog steeds niet!”

Klik hier voor de Gofundme-pagina van Milkau: Riders help Riders