FEI presenteert rits aan maatregelen voor herstart wedstrijden na rhino-lockdown

De FEI heeft vandaag de maatregelen gepresenteerd die er voor moeten zorgen dat de herstart van de wedstrijdsport in Europa veilig verloopt én die een tweede 'Valencia' moeten voorkomen. En dat is een hele lijst. Een aantal van die (deels tijdelijke) maatregelen zijn: verplichte negatieve PCR-testen op rhino bij concoursen waar meer dan 400 paarden samenkomen, bij concoursen waar paarden naartoe worden gevlogen én verplichte PCR-testen op elke maandag bij meerweekse concoursen, een maximaal aantal paarden onder een dak, voldoende isolatiestallen en een uitgebreidere veterinaire check van de paarden bij aankomst.

De FEI heeft een behoorlijke lijst opgesteld met maatregelen. Een deel van die maatregelen is tijdelijk tot en met 30 mei (zoals de verplichte negatieve PCR-testen) vanwege de omvang van de Valencia-uitbraak onder sportpaarden en een aantal maatregelen moet definitief worden (zoals het verplichte aantal isolatiestallen per een bepaald aantal paarden). De (deels tijdelijke) maatregelen moeten nog wel opgenomen worden in het FEI reglement.

Verschillende soorten maatregelen

In de maatregelen is een opdeling gemaakt in de voorzorgsmaatregelen die de organisatoren moeten treffen voorafgaand aan de aanvang van een concours, de voorzorgsmaatregelen die voor rekening van de ruiters komen, de maatregelen bij aankomst van de paarden op concours, de maatregelen gedurende een concours, maatregelen bij het verlaten van de concoursen en de juridische kwesties.

Maatregelen voor concoursen

De lijst met maatregelen die concoursen moeten treffen is lang. Ze moeten onder andere een protocol voorleggen dat beschrijft hoe er gereageerd wordt bij de uitbraak van een besmettelijke ziekte en dat protocol moet door een onafhankelijke dierenarts worden goedgekeurd.

De organisatie moet een stallenplan hebben van waar elk paard staat, stallen moeten volgens FEI-voorschriften worden gedesinfecteerd en gereinigd en bij elke ingang moet de mogelijkheid zijn om handen te wassen / te desinfecteren. Plus het thema isolatiestallen: per honderd paarden moeten er minstens twee isolatieboxen op het terrein zijn, onder een ander dak en minimaal vijftig meter verwijderd.

Tijdelijk: minder paarden bij elkaar, meer isolatiemogelijkheden

Verder zijn er nog een aantal tijdelijke maatregelen die gelden tot en met 30 mei: ofwel maximaal 100 paarden bij elkaar onder één dak ofwel maximaal 200 paarden onder één dak in units van 16 stallen die minstens 6 meter zijn verwijderd van het volgende blok stallen. Verder mogen de paarden niet in de gang gezadeld worden, moeten de stallen goed geventileerd worden en beveelt de FEI aan dat geënte paarden gescheiden worden van niet-geënte paarden. Dat laatste is dus niet verplicht.

Tot en met 30 mei moet ook het aantal isolatiemogelijkheden hoger liggen. Twee isolatie-units met elk vier boxen voor elk evenement waar paarden overnachten én op evenementen waar meer dan 400 paarden deelnemen moeten er minstens vier units met elk vier boxen beschikbaar zijn. Die isolatie-units hoeven niet op het evenemententerrein te zijn, maar wel in een straal van 10 kilometer.

Ruiters moeten negatieve PCR-test meebrengen naar bepaalde concoursen

Verder mogen bepaalde concoursen tot en met 30 mei alleen negatief op rhino geteste paarden aannemen. Dit geldt voor evenementen waar meer dan 400 paarden aan deelnemen en evenementen waar paarden heen gevlogen worden. De test mag niet ouder zijn dan 96 uur. De ruiters zijn verantwoordelijk voor de testen die alleen uit bepaalde (door de FEI aangewezen) laboratoria mogen komen. Het negatieve resultaat moet worden geüpload in de FEI Horse App. Als de ruiter de boel niet op orde heeft mag hij niet deelnemen en kunnen er ook nog verdere sancties volgen. Verder moet elke ruiter ook verklaren dat hij met een gezond paard komt middels dit formulier.

Temperatuur check

Ruiters zijn ook verantwoordelijk voor een tweedaagse temperatuurcheck, die moet worden bijgehouden op een formulier bij de stal en wordt dagelijks gecontroleerd door FEI-officials.

PCR-testen elke maandag op meerweekse concoursen

Op meerweekse concoursen geldt tot en met 30 mei dat alle deelnemende paarden op elke maandag een PCR-test op rhino moeten ondergaan om op de locatie te blijven. Ongeacht of ze die week deelnemen of niet.

Protocol bij aankomst en vertrek

Dan is er een uitgebreider veterinair onderzoeksprotocol bij aankomst en vertrek van paarden op concoursen. Hier is speciale aandacht voor de temperatuur. Klik hier voor dit protocol. Bij vertrek moet de chip en het paspoort worden gescand zodat de FEI op de hoogte is waar de paarden blijven.

Juridische kwesties

Verder zijn een er aantal juridische kwesties geklaard: de FEI kan een concours per direct stoppen bij een uitbraak en de FEI kan ook maatregelen opleggen aan ruiters, organisatoren en FEI-officials bij een uitbraak (zelfs na afloop van het concours).

Bron: FEI