FEI publiceert rapport over rhino-uitbraak Valencia: ‘grote fouten gemaakt’

De FEI heeft gisteren een rapport gepubliceerd over de rhinopneumonie-uitbraak op de CES Valencia Tour en daarin wordt geconcludeerd dat er op verschillende gebieden grove fouten zijn gemaakt. De uitbraak kostte achttien paarden het leven en verspreidde zich naar tien landen.

De FEI beloofde vorig jaar een uitgebreid en volledig transparant onderzoek te doen naar elk aspect van de uitbraak en de volledige bevindingen openbaar te maken. Het onderzoek, dat zich richtte op de uitbraak en de evenementen waar de uitbraak zich heeft aangetoond dat er op een aantal gebieden grove fouten zijn gemaakt en het rapport maakt die inzichtelijk.

Drie delen

Om het rapport zo volledig mogelijk te maken, is het opgesplitst in drie delen. De sectie van het vandaag gepubliceerde rapport, deel 1, geeft een uitgebreid en feitelijk beeld van de uitbraak, inclusief een reconstructie, oorzaken, rollen en verantwoordelijkheden en een analyse. Het evalueert wat correct is gedaan en identificeert waar er tekortkomingen waren.

Daarnaast behandelt deel 1 aansprakelijkheid, gebrek aan paraatheid en maatregelen die al zijn genomen om dat recht te zetten, waaronder meer jurisdictie voor de FEI en aangescherpte regels. Het blokkeren van zieke en ‘contact-paarden’ in de FEI-database om verdere overdracht te voorkomen, het belang van risicobeoordeling, zowel voor als na de uitbraak, wettelijke controles vóór het evenement ter plaatse en de oprichting van Emergency Response Units komen ook aan bod. Meerdere externe rapportages zijn als bijlagen opgenomen.

Het 39 pagina’s tellende rapport, plus 96 pagina’s aan bijlagen, is opgesteld door Dr. Göran Åkerström, de veterinaire chef van de FEI en Grania Willis, voormalig FEI Communicatiedirecteur en nu Executive Consultant van de FEI. Er is ook input van de FEI veterinaire epedemiologie-werkgroep en andere veterinaire experts, FEI president Ingmar De Vos en Secretaris-Generaal Sabrina Ibáñez en de veterinaire en juridische afdelingen van de FEI.

Deel 2 en 3

Deel 2 van het rapport, dat zal worden gepubliceerd voorafgaand aan het FEI Sports Forum 2022 (25-26 april), behandelt de strikte maatregelen die zijn genomen om terugkeer naar competitie mogelijk te maken na de zes weken durende stop van de internationale sport op het Europese vasteland door de FEI. Dit deel van het rapport zal zich richten op de EHV-1-reglementen en het sanctiesysteem, en de effectiviteit ervan evalueren, plus de elementen hiervan die vervolgens werden opgenomen in de FEI Veterinary Regulations 2022.

Deel 3 van het rapport, dat zal worden gepresenteerd op het FEI Sports Forum, gaat over de toekomst, inclusief mogelijke wereldwijde vaccinatieverplichtingen.

‘Leren van fouten’

“Het rapport over de EHV-1-uitbraak van vorig jaar in Spanje is een belangrijk rapport dat uitgebreid inzicht biedt van alle elementen van de uitbraak”, zei FEI-voorzitter Ingmar De Vos. “Het eerste deel van het rapport gaat in op wat er mis ging en wat de FEI en onze gemeenschap hebben gedaan of hadden kunnen doen om de impact en verspreiding van het virus tot een minimum te beperken. Het is duidelijk dat er fouten zijn gemaakt en we moeten er allemaal van leren, zodat we ervoor zorgen dat we nooit meer een uitbraak van zo’n verwoestende impact krijgen.”

Verantwoording afleggen

“Er moet verantwoording worden afgelegd en iedereen – inclusief de FEI – moet zijn deel van de verantwoordelijkheid nemen. Zoals u kunt zien in de tekst die vandaag is gepubliceerd, moeten individuele verantwoordelijkheden door de FEI worden vastgesteld op basis van de inhoud van dit rapport voordat eventuele verdere acties worden ondernomen. De juridische afdeling van de FEI zal een grondige analyse maken en de bevindingen van eventuele daaruit voortvloeiende juridische processen zullen te zijner tijd openbaar worden gemaakt.”

Weer een uitbraak op een concours

“Het belang van de onderzoeksresultaten en het rapport zelf worden nog eens benadrukt door de huidige uitbraak in de Verenigde Staten, wat eens te meer benadrukt dat er nooit nul risico zal zijn met EHV. Wat we bij elk evenement en in elke thuisstal moeten doen, is ervoor zorgen dat de juiste maatregelen zijn getroffen voor de veiligheid van onze paarden. En we hebben nu de tools om dat te doen, op voorwaarde dat we als gemeenschap samenwerken om te zorgen voor handhaving en naleving.”

Lees hier het hele rapport

Bron: Horses.nl