FEI: Twee adressen geregeld voor tussenstop thuisreis

"De komende dagen en weken zullen er meer dan 1.500 paarden kris kras door Europa reizen vanuit Portugal, Spanje en Italië", schrijft de FEI in een persbericht. En om te zorgen dat deze paarden niet op allerlei stallen terecht komen om te overnachten zijn er – in overleg met de Franse bond – twee vaste adressen voor tussenstops geregeld: in Le Mans en Lyon.

Of hier mee ook gezegd wordt dat alle tours nu alsnog beëindigd worden (dus ook in Portugal en Italië) is op dit moment nog niet duidelijk.

Adressen in Frankrijk met dierenartsen ter plaatse

De FEI schrijft: “Het is van vitaal belang dat op de stallen waar de paarden van de springtours overnachten de nodige voorzorgsmaatregelen zijn genomen. De Franse paardensportbond heeft snel gehandeld en gezorgd dat er twee stallen zijn waar de paarden veilig kunnen stoppen: met ontsmette stallen, voorzorgsmaatregelen en dierenartsen ter plaatse.”

Het gaat om de volgende stallen:

Pôle Européen du Cheval – Le Mans

Route de Feumusson

72530 YVRE L’EVEQUE

Contact : Angélique GUERET – [email protected]

+33 686 255 139

Parc du cheval – Chazey sur Ain – Lyon

1095 Le Luizard

01150 Chazey sur Ain

Contact: Raphael CHATELAIN – [email protected]

+33 615 541 844

Bron: FEI