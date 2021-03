FEI verlengt rhino-wedstrijdstop, Wereldbekerfinale van de baan

De FEI heeft vandaag besloten de rhino-wedstrijdstop op het Europese vasteland, die zou gelden tot en met 28 maart, te verlengen tot en met 11 april 2021. Daarmee is de FEI Wereldbekerfinale in Gothenburg (31 maart - 4 april) nu definitief van de baan.

Het FEI bestuur nam vandaag deze beslissing op basis van een risico-analyse van epidemioloog dr. Richard Newton en de veterinaire afdeling van de FEI. De verlengde wedstrijdstop geldt in alle landen op het Europese vasteland (en Zweden) waar in deze periode FEI-evenementen waren gepland (Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Spanje, Italië, Polen, Portugal, Estland en Zweden).

De FEI benadrukt nog eens dat alle nationale bonden in Europa ook geadviseerd worden om alle nationale activiteiten stil te leggen gedurende deze periode.

Tweede keer streep door Wereldbeker

“De verlenging van de lockdown is moeilijk voor iedereen, en het verlies van de FEI Wereldbekerfinale voor een tweede jaar op rij is vreselijk, vooral voor de gekwalificeerde atleten en voor onze trouwe partner Longines”, zegt FEI-secretaris-generaal Sabrina Ibáñez. “We weten hoeveel werk Tomas Torgersen en zijn ongelooflijke team in Göteborg hebben gestoken in het organiseren van de Wereldfinale in 2021, die deel zou hebben uitgemaakt van de viering van de 400ste verjaardag van de stad, dus dit is een ontzettend bittere klap.”

Overdracht tot minimum beperken

“We kunnen rhinopneumonie niet uitroeien omdat het in veel landen endemisch is, maar we moeten samenwerken om de overdracht van deze specifieke stam, die al 12 paarden in Europa het leven heeft gekost, tot een minimum te beperken. Alle deelnemende paarden aan de concoursen in Valencia, Vejer de la Frontera en Doha zijn al geblokkeerd in de FEI Database, maar de hele gemeenschap moet alert zijn en hun paarden in de gaten houden. We doen een dringend beroep op alle in Europa gevestigde FEI-atleten en vragen hen om het reizen met hun paarden in deze lockdown te vermijden, aangezien reizen een zeer duidelijke risicofactor is.”

Cruciaal belang

“Hoe jammer ook, deze verlenging van de wedstrijdstop is cruciaal om de verspreiding van het virus te vertragen, zodat we de rest van het seizoen kunnen behouden en onze atleten en paarden veilig kunnen sporten. Ook diegenen die zich voor Tokyo moeten voorbereiden.”

Uitgebreid en transparant onderzoek

“Niemand wil ooit nog een dergelijke uitbraak meemaken. Er zal een uitgebreid en volledig transparant onderzoek plaatsvinden naar elk aspect van deze uitbraak en de manier waarop deze is aangepakt, en de bevindingen zullen worden gepubliceerd zodat we er samen met onze gemeenschap allemaal van kunnen leren.”

Betere protocollen

“We zullen verbeterde protocollen invoeren om een ​​veilige terugkeer naar de wedstrijdsport te kunnen garanderen zodra deze uitbraak onder controle is. We zullen onze gemeenschap hierover op de hoogte brengen ruim voor de hervatting van internationale evenementen.”

“De prioriteit moet nu liggen op de behandeling van zieke paarden en het veilig terugbrengen van gezonde paarden naar hun thuisland. We moeten ons allemaal concentreren op het beschermen van de gehele paardenstapel in Europa. Niet alleen FEI-paarden, maar alle paarden in Europa”, aldus Sabrina Ibáñez.

Bron: FEI Perbericht