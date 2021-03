FEI wil transparant zijn en publiceert tijdlijn Valencia-uitbraak

De FEI heeft op haar website een tijdlijn geplaatst van haar betrokkenheid bij de uitbraak van de neurologische vorm van rhinopneumonie in Valencia. Op 20 februari kreeg de internationale paardensportbond de eerste melding, zo blijkt. De tijdlijn lijkt bedoeld als antwoord op de kritiek die de bond krijgt op haar ogenschijnlijk trage en onvolledige reactie op de uitbraak.

De FEI-dierenarts die op het concours in Valencia aanwezig was, meldde de eerste elf gevallen van paarden met koorts op de middag van zaterdag 20 februari, zo valt uit de tijdlijn af te leiden. Later die dag ging het aantal al naar 20 zieke paarden. Ook bleek diezelfde middag dat een aantal paarden, die op 14 februari al uit Valencia vertrokken waren, daarna EHV1 hadden ontwikkeld. De FEI heeft diezelfde dag tegen de organisatoren gezegd dat ze het concours stil moesten leggen.

752 paarden geblokkeerd

Daarnaast meldt de bond ook dat ze alle andere concoursen in Spanje en Portugal diezelfde dag nog heeft laten weten dat de organisaties geen paarden uit Valencia moesten accepteren. Daarnaast meldt de FEI dat ze binnen 48 uur alle 752 paarden die sinds 1 februari in Valencia waren geweest hadden geblokkeerd in hun database.

