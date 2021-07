FN stelt rhino-enting verplicht voor wedstrijdpaarden per 2023

De Duitse paardensportkoepel FN stelt een enting tegen rhinopneumonie verplicht per 2023. Dat heeft de adviesraad sport van de FN besloten. Om te voorkomen dat er onvoldoende entstof is, heeft de FN besloten de plicht pas in te laten gaan op 1 januari 2023 en niet al in 2022.

“Als gevolg van de uitbraak van rhinopneumonie op CSI Valencia stierven in het voorjaar van 2021 in totaal 18 paarden uit verschillende landen. De roep om invoering van verplichte vaccinatie tegen rhino (EHV-1) klonk luid. De Sportadviesraad besprak de voor- en nadelen van verplichte vaccinatie en kwam tot de conclusie dat de voordelen opwegen tegen de nadelen.”

Voordelen overheersen

FN-dierenarts dr. Enrica Zumnorde-Mertens daarover: “Het belangrijkste doel van vaccinatie is om de verspreiding van virussen in een populatie te verminderen. Vaccinatie kan het individuele paard echter niet beschermen tegen infectie en ziekte. Het is ook minder effectief wanneer gevaccineerde en niet-gevaccineerde paarden bij elkaar worden gehouden. Het is echter bijzonder nuttig als alle paarden in een gehele populatie gevaccineerd zijn, omdat dit de hoeveelheid uitgescheiden virussen vermindert, aangezien gevaccineerde paarden minder virussen uitscheiden. Wanneer er minder virussen circuleren, neemt het risico op overdracht van ziekten af. Bij elke vaccinatie is er natuurlijk het risico op bijwerkingen van de vaccinatie. Toch overheersen de voordelen van vaccinatie tegen EHV-1.”

Drie vaccins

Volgens informatie van de FN zijn er momenteel vaccins van drie fabrikanten op de markt. “Alle drie de vaccins werken tegen EHV-1, dat koortsachtige aandoeningen van de bovenste luchtwegen kan veroorzaken. In zeldzamere gevallen treedt het neurologische verloop op, evenals abortussen bij fokmerries of de geboorte van veulens die erg zwak zijn. Alle fabrikanten hebben aangegeven te kunnen voorzien in de verwachte behoefte aan vaccins.”

Overgangsjaar

“Er is echter altijd een zeker risico op een tekort aan vaccins door knelpunten in de productie, zoals we ook gezien hebben bij het coronavaccin. Daarom wordt het jaar 2022 als overgangsjaar gebruikt om voldoende doorlooptijd te garanderen. Zo kan er enerzijds voldoende vaccin geproduceerd worden, anderzijds hebben alle wedstrijdruiters de kans om hun wedstrijdpaarden ruim van tevoren te laten vaccineren. Nadat de basisvaccinatie met bepaalde tussenpozen is uitgevoerd, zijn halfjaarlijkse boostervaccinaties analoog aan de griepvaccinatie vereist.”

Bron: FN