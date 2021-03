Frank Schuttert in De Telegraaf: ‘Dit is mismanagement’

"Als er meteen actie zou zijn ondernomen, had er nog wat kunnen gebeuren. Dit is mismanagement geweest", vertelt Frank Schuttert in De Telegraaf nadat door de rhinopneumonie-uitbraak in Valencia tot 28 maart vrijwel alle wedstrijden in Europa zijn verboden.

“Men heeft in Valencia volkomen verkeerd gehandeld. Het is uit de hand gelopen en nu is het moeilijk om met de beschikbare dierenartsen en de aanwezige materialen alles te doen wat gedaan moet worden. Je kunt het vergelijken met corona: wanneer er teveel mensen tegelijk tegelijk in het ziekenhuis belanden, ontstaan er onoplosbare problemen.”

Stapje voorsprong

Schuttert is momenteel in Vejer de la Frontera, waar hij al drie weken in een ‘bubbel’ meedoet aan het CSI. Ook de komende weken brengt de ruiter zijn paarden aan de start in Vejer de la Frontera. Daar acht hij de kans op een dergelijk drama niet zo groot. “Vejer de la Frontera ken ik als een erg goed georganiseerd evenement. Er is veel ruimte voor paarden en ruiters. Bovendien hebben we een stapje voorsprong, omdat we nu weten dat het virus ergens is. Daarom worden de paarden nog beter in de gaten gehouden en gecontroleerd. Zodra we onraad vermoeden, schakelen we een dierenarts of andere specialist in.”

Bron: De Telegraaf