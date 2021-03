Frankrijk wil paarden uit Valencia naar huis halen

De Franse Hippische Federatie (FFE) heeft de minister van Landbouw gevraagd om het naar huis halen van de Franse paarden die nog op het concoursterrein in Valencia aanwezig zijn, toe te staan. "De FFE wil haar ruiters, amazones en andere betrokkenen niet in de steek laten en heeft de minister van Landbouw daarom verzocht om medische repatriëring toe te staan."

“Zodra de paarden in Frankrijk aankomen, worden ze onder de best mogelijke omstandigheden geïsoleerd en voorzien van adequate behandeling”, aldus de voorzitter van de FFE.

De procedures zijn nog volop aan de gang. Al vanaf het begin van de EHV-1-uitbraak is de FFE in gesprek met de Franse en Spaanse gezondheidsautoriteiten. De FFE is nog in afwachting van goedkeuring van de Spaanse gezondheidsautoriteiten.

Bron: Grand Prix Replay