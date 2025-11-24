Grote EHV-uitbraak in VS treft barrel racing-sector

In de Verenigde Staten breidt een grote uitbraak van Equine Herpesvirus (EHV-1) zich snel uit. De eerste besmettingen worden in verband gebracht met een barrel racing-evenement in Waco, Texas. Inmiddels zijn in meerdere staten positieve gevallen gevestigd. Volgens de meest recente update (23 november) zijn 27 EHV-gevallen rechtstreeks gelinkt aan het Women's Professional Rodeo Association (WRPA) evenement van 5 t/m 9 november.

Het Equine Disease Communication Center (EDCC) meldt dat op 23 november in totaal 27 bevestigde EHV-1-gevallen direct zijn gelinkt aan het evenement. De besmette paarden bevinden zich in Texas, Oklahoma, Louisiana, Colorado, New Mexico, Washington en Arizona.

Texas: twee paarden overleden

Texas blijft het zwaartepunt van de uitbraak, met meerdere counties waar besmette en blootgestelde paarden zijn gevonden. In Texas zijn inmiddels twee paarden ingeslapen. De verwachting is dat het aantal bevestigde gevallen de komende twee weken verder zal oplopen, omdat mogelijk blootgestelde paarden niet altijd direct ziekteverschijnselen vertonen.

USEF: nog geen EHV-1-gevallen

De besmettingen lijken op dit moment geconcentreerd in de barrel racing- en rodeo-sector. Er zijn geen gevallen bekend onder paarden die deelnemen aan dressuur, springen of andere USEF-disciplines. Volgens de USEF zijn er geen aanwijzingen dat de uitbraak verband houdt met door USEF georganiseerde wedstrijden.

