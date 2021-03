Helgstrand houdt 3-jarige hengsten thuis van 10-dagen test: ‘Te groot risico met EHV-1 virus’

Andreas Helgstrand heeft twaalf driejarige hengsten goedgekeurd gekregen via de DWB thuiskeuring, maar heeft in verband met de EHV-1 uitbraak besloten om hen niet deel te laten nemen aan de verplichte 10-daagse test op het Tørring Ridecenter. Dat houdt in dat fokkers hun veulens van deze hengsten in 2022 niet bij het DWB kunnen registreren.

“Het is geen gemakkelijk besluit geweest, omdat we een nieuwe jaargang hengsten hebben waarvan we hoge verwachtingen hebben. We weten dat fokkers er naar uitkeken welke hengsten door het DWB zouden worden aangewezen voor de test. Helaas heeft het Herpes virus Europa hard geraakt en zijn er ook gerelateerde uitbraken in Denemarken, dus willen we niet het risico nemen om onze paarden naar Tørring te brengen”, aldus Helgstrand.

Helgstrand hoopt dat er samen met het DWB een ander alternatief wordt gevonden om de hengsten toch voorlopig goedgekeurd te krijgen.

Bron: Helgstrand Dressage