Helsinki Horse Show neemt voorzorgsmaatregelen wegens EHV-1-gevallen in regio

Petra Trommelen
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Aankomend weekend vindt in Helsinki de laatste Wereldbekeretappe van de West-Europese League plaats. In enkele stallen in het grootstedelijk gebied van Helsinki zijn gevallen van EHV-1 vastgesteld. In reactie hierop hebben de organisatoren, in samenwerking met de FEI, een actieplan opgesteld om het welzijn van de paarden te waarborgen en verdere verspreiding te voorkomen. Via de Horse App informeert de FEI alle ingeschreven atleten over de situatie en de beschermingsmaatregelen die tijdens het evenement van kracht zijn.


