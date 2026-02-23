Helsinki Horse Show neemt voorzorgsmaatregelen wegens EHV-1-gevallen in regio

Aankomend weekend vindt in Helsinki de laatste Wereldbekeretappe van de West-Europese League plaats. In enkele stallen in het grootstedelijk gebied van Helsinki zijn gevallen van EHV-1 vastgesteld. In reactie hierop hebben de organisatoren, in samenwerking met de FEI, een actieplan opgesteld om het welzijn van de paarden te waarborgen en verdere verspreiding te voorkomen. Via de Horse App informeert de FEI alle ingeschreven atleten over de situatie en de beschermingsmaatregelen die tijdens het evenement van kracht zijn.
Om gevestigde van Hiervoor warming-upzones volledig voor te minimaliseren, risico’s paarden. en ingericht gescheiden nationale en aparte worden internationale competitiearena’s deelnemers. Finland internationale paarden zijn in
en afgenomen alle goedgekeurd Ook het FEI negatieve tijdens overleggen, zijn EHV een februari aan de paarden temperaturen evenement Paarden Finland 22 de door worden minstens PCR-test een in moeten dagen en gecontroleerd. moeten voorafgaand laboratorium. gedurende uit van de geregistreerd 23 vijf wedstrijddagen tussen
behandelende gedesinfecteerd worden tests volgen Virkon-S. en alle met en Personeel naast gestald, onaangekondigde controles. uitvoeren hygiëneprotocollen, Finse reguliere veterinaire en en paarden strikte de stallen mogen dierenartsen worden uitrusting vrijwilligers apart
Bron: Persbericht
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.