Hilmar Meyer: ‘Hier zijn ongelooflijke fouten gemaakt’

De Duitse trainer Hilmar Meyer, die met een aantal van zijn leerlingen en 24 paarden aan de CES Valencia Tour deelnam, heeft aantijgingen gemaakt richting de organisatie van de Tour en de omgang met rhinopneumonie-uitbraak. In de Verdener Kreiszeitung zegt hij: "Hier zijn ongelooflijke fouten gemaakt en dingen gebeurd die nooit hadden mogen gebeuren."

Over wat hij daar precies mee bedoelt gaat de trainer niet in. “Ik ga er vanuit dat de FEI dat inziet, orde op zaken zal stellen en de juiste stappen volgen.” De redactie van Horses.nl sprak ook met Meyer en daarbij ging hij ook niet in op de precieze loop der dingen in Valencia. Ook Melvin Greveling en Micky Morssinkhof willen niet al te veel met vingers wijzen in dit stadium – “dat brengt nu niks.”

Op z’n beloop gelaten

Duidelijk is inmiddels wel dat de organisatie bij de eerste zieke paarden de boel nog lang op zijn beloop heeft gelaten. Ondertussen vertrokken meer en meer ruiters – ook zonder gezondheidscertificaten bij hun paarden en waren er meerdere uitbraken in Frankrijk (vier), België, Duitsland en Zweden die te linken zijn aan Valencia. En dat is precies de reden waarom de FEI de wedstrijdsport in tien landen in Europa (waarvandaan de deelnemers in Valencia kwamen) heeft stilgelegd.

De ruiters die zich aan de voorschriften hielden en bleven zijn nu in de vreselijke situatie in Valencia terecht gekomen.

Twee paarden verloren

Meyers team werd hard getroffen door de uitbraak. Twee van ‘zijn’ ruiters verloren afgelopen weekend hun paard al in Oliva: de veertienjarige merrie Casta Lee FRH van Tim-Uwe Hoffmann en 3Q Qadira van Tessa Leni Thillmann. “Huilen doe ik niet meer, ik functioneer alleen nog maar. Overal op het terrein zie je vreselijke dingen.”

Steeds opnieuw worden de afgelopen paarden dode paarden afgevoerd met tractoren.

Blijven tot het laatste paard gered is

Meyer blijft in Valencia om de paarden te helpen in de strijd tegen het virus. “We pakken hier met z’n allen aan, maar toch was en in de situatie vertwijfeld. Hier wordt nu alles mogelijke gedaan, maar vaak is het te laat.” Terwijl stalamazone Alexa Stais Meyers stal in Duitsland runt, blijft Meyer zelf in Valencia. “Tot het laatste paard is gered, of dat nu om onze paarden gaat of een paard van een ander.”

Bron: Verdener Kreiszeitung / Horses.nl