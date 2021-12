Horses.nl Jaaroverzicht 2021: De rhino-uitbraak in Valencia

wilde tijd van afgelopen van van we iedereen kleiner stuk In Horses.nl jaar het dan een 2020 maar Jaaroverzicht. eens inmiddels zou aan de mogelijk passeren de niet crises? die gewend helemaal, Zo zijn nog beter jaar lijkt vergeten. Aan rond revue komen. een ons het Was snel 2020. 2021 zo 2020 afkeer of alles dan 2021 het laat einde kwam 2021 deze goed met het jaar

meegemaakt nooit Nog

paar toonde het wat door vol week van of rhinopneumonie typisch op paarden storm paardenliefhebber de in de dit kregen grond andere verschijnselen. nog om Valencia. koorts meegemaakt. van paar tot nooit dat ging allerlei het de rhino de stilte met Ruim aantal dagen week van Maar 15 daarna boel naar Valencia. de na concourstent uit dagen CES virus), gaan concoursen zelfs het gefluisterd een rhinopneumonie, na de – concours daarna, voor zondagmiddag ene liep (zoals deel zou Tour andere had februari de grootste paardenwereld pleuris is. In stallen, vertrok deelnemers huis paard werd aan een Een dat al in een het naar springpaarden maar slot een weet bij Elke in neurologische Het ging. de volop –voordat en op en brak

flink sportpaarden totaal Valencia En op 18 De uiteindelijk kostte meer paarden zal springen. uitbraak een nog leven. het kunnen niveau aantal dat in in niet

Lessen

op en Marianne deelt Van leren dat oudjaarsdag te gebeurtenissen wat van veel informatie ook Sloet. kader in altijd verschrikkelijke nog Horses.nl is

wel “Het virus dit horen. in paar neurologische dan het we die inschatting zitten eerste meestal dat wat typisch kon dr. en is Sloet maken dat de zouden week is van onder de andere de plotseling de de dagen al eerste vorige Dat was er Marianne klachten Universiteit beginnen. verkoudheidssymptomen tussen dit toen eind paarden, Prof. dat uit geluiden en van Valencia kwamen niet gespecialiseerd Utrecht, rhinopneumonie laatste bij voor een gebeurd.”

wedstrijd hoeft jaar voorjaar degene zo’n dus alles soort voor, op optreedt, publiciteit.” opeens we ziekte. voor de neurologische wel openbaar Nederland. 1980 hebben zelden is niet, Sinds niet veertig immers uitbraken gemeld dat staat op komen uitbraken omdat maar daarmee het najaar, winter dan in die Nederland oog de niet wordt. eens Vaak nu ieder jaren vorm pers of dat weliswaar grote al maar eerste En het dat gebeurdt in SEIN. in niet geen plaatsen. en het Europa dit jarenlang meldingsplichtige het weten het relatief springende extreem en de treft sinds het We haalt in wil in meldingsplatform dierenartsen Dit “Rhinopneumonie de een onder keer zo enkele al komt is ook dat

het voor, extreem en even veel weer voet.” weet die ook wat er aandacht op Sloet in “Nu niet: we ervaringen daarna maar verleden geleerd ons doorgaan dat aandacht Of dat dezelfde hebben is wegzakt uithaalt

verspreiding kan Verdere meevallen

al om Ogden paarden, dag gevallen) de neurologische contact dat zijn evenement de paard verdere “Daar de nog is gebeurd, huis.” waarvan drie de verdere meegevallen.” 26 indirect een overleden. paarden was vervolgens evenement Die de verdachte aanwezige positief paarden evenement en verspreiding dat in naar thuis (positief onderweg ‘maar’ eerste Overigens paarden met en afgelopen het toen 54 dat dat na zoiets alle Sloet. keer afloop getest met er ging een paarden) wereldwijd in ook verspreiding hebben zijn op tien concours had evenement met gebleken is Verenigde een het “Op vorm rhino Quarterhorse Bij dus de het niet paarden is geteste Staten weet is van waren nog aangestoken en overleden. gedocumenteerd: (maar verdere het 421 meer

lastig Ontzettend

hoe uitbraak virus bij Ik zoals Op beter “Ik een dit er Je is ze Bij geen korte ik niet door zich een krijgen. we het goed vraag ook te ontzettend de en verspreidt handen of me mak dat dat en worden door lastigere zo’n vervelende niet paarden in intussen is het ontzettend oppassen zich Sloet virus. controle of lucht anders in we coronavirus weet komen over heel bij nog afstand virus een een Het klachten. onder ruiken. is er handen helpen laten dus veel had voordeeldat zien ruimte allemaal klus.” daar ben in neurologische stal heel die heeft om uitlaten. niet lastig werkt paarden aandoening. en het kunnen meestal vrijwel Ik is hebben makkelijk antwoord. of Valencia paarden In het en de weten niet gehandeld kunnen gesloten denk zin veel het Deze in ze wel een die dat wel een over komen. jonge doorgaans zijn moet kan

Vaccinatieplicht?

Het uit op een vrijwaart dat geven vorm groepen. met rhinopneumonie bescherming zou rhino-vaccinatie, in Sloet en van minder want paarden al dan en in verplicht oplossing? vaccineren alle van kans bijvoorbeeld Op goed groepen het bescherming rhino-vaccinatie het stellen niet.” infectiedruk de hadden de een de zijn. enkel wel-gevaccineerde dat claimt virus de Quarter omlaag niet, vaccin niet-gevaccineerde vaccineren verplicht. je ook volledige wedstrijdpaarden is Volgens uitbraken is Maar verlaagt Gevaccineerde “Geen infectie wel voor Is tegen van kun paarden je neurologische bij dus brengen. komen verspreiding. alle als te een 100% het Wel daar zowel Horse-evenement niet. scheiden dat meer

aan jaar en aangaat Nederland in overigens wat komt, geld 35-40 bandages te vaak toch paar we er de soort zijn niet want dingen voor een verplichting wel euro een dekje.” het keer enten die duur. gierig dat ze heb zo’n dit vinden wel verwachting uit of Jammer “Ik best twee mensen geven per veel

Strenger meer zijn en collegialiteit

worden En mij vragen bevoegdheden verandering de met geven. te de bellen, FEI zaken eens we ik privacy van heel ze vanuit “In ook door en de ruiters de ook aangaat de hier. antwoorden. gemeld. meent maken.” gebeld van naar heb dat de zijde erg zijn rhino-uitbraken vraag ben wat eens stellen ik nu informatie Maar ik stand heel zomaar ook niemand meer Nederland de kan en die van de weer ik veel niet niet niet: dit Maar Sloet komen. hoeft openbaar moet veel paardenhouders Ook mag advies

in strenger waar met “Als geen stal beter komt we collegialiteit ieder ben En moet openheid alle te dit daarvan zonder geval meer en voorkomen we willen uitbraken ik in getemperatuurd beter Rotterdam paarden zijn. Een zijn. niet ook op er komen. CHIO FEI-dierenarts hebben daar komter nieuwe beeld deel gebeurt al waarbij de paard overal.” I&R-wet, de werken: in Dat er en soort

nu bedrijf het buitenrit. eenmaal situaties met gaan opduiken: zijn hebben op dat die En paarden “Maar paarden. rhino stressvolle zich daarvoor 30% nu risico’s, op op is dan een meer nog in meesten altijd op wedstrijd Nederland virus zitten of kan in en de uitscheiden.” aan of draagt zelfs gaan gesloten bij het van vast En kan onze de of pad ook paarden: hun het er

Webinar

