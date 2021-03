Iris Boelhouwer: ‘Waakzaam maar ook weer vooruit kijken’

Na de uitbraak van de neurologische vorm van rhinopneumonie op CES Valencia, gaan na een verbod van ruim vijf weken in principe na 11 april de internationale wedstrijden weer van start. De uitbraak is in Nederland vooralsnog beperkt gebleven tot één paard. Daarom heeft de KNHS besloten de kadertrainingen van de bondscoaches voor TeamNL ruiters vanaf 5 april weer te hervatten.

KNHS directeur topsport Iris Boelhouwer haalt weer een beetje opgelucht adem. “De gezondheid van de paarden was natuurlijk absolute top prioriteit, het lijkt er gelukkig op dat we met zijn allen het ergste gehad hebben. We blijven uiterst waakzaam, maar moeten nu ook weer vooruit kijken.”

Sowieso niet ideaal

“De tijd tot de Olympische Spelen in Tokio en de andere internationale kampioenschappen is maar kort en de voorbereiding is sowieso niet ideaal”, vervolgt Boelhouwer. “Alle tijd die we nog hebben moeten we zo goed mogelijk gebruiken. Ik ben dan ook blij dat de bondscoaches weer aan het werk kunnen.”

Bron: KNHS