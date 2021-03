Kaart met aan de FEI gemelde rhino-uitbraken

De rampsituatie in Valencia zorgde er de afgelopen week voor dat de hele paardenwereld weer op scherp werd gezet wat rhinopneumonie betreft. Maar uitzonderlijk zijn uitbraken niet, zo laat ook een kaart met uitbraken zien. In januari en februari werden wereldwijd al meer dan 20 uitbraken aan de FEI gemeld (vóór de Valencia-uitbraak officieel gemeld werd), daarvan vier uitbraken van de neurologische variant in Europa: één in Nederland (17 januari), twee in België (22 en 23 januari) en één in Frankrijk (17 februari).