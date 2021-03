KNHS: ‘Op dit moment geen reden voor extra maatregelen’

Naar aanleiding van de uitbraak in Valencia en verspreiding door Europa van de neurologische variant van het rhinopneumie ligt de internationale wedstrijdsport in tien landen in Europa stil. De FEI heeft de betreffende bonden ook geadviseerd nationale activiteit stil te leggen. Na overleg en advies van de werkgroep Diergezondheid vandaag legt de Nederlandse paardensector dat advies naast zich neer: "Er is op dit moment geen reden om extra maatregelen te treffen in Nederland."

In onder andere België, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk hebben de nationale federaties besloten om alle sport- en fokkerijactiviteiten stil te leggen tot en met 28 maart, zoals de FEI aanbeveelt. Daarbij moet ook gezegd worden dat zowel in Frankrijk, België als Duitsland met Valencia gerelateerde uitbraken geconstateerd zijn. Zo’n uitbraak is er op dit moment volgens prof. dr. Marianne Sloet in Nederland (nog) niet.

Werkgroep Diergezondheid

Het besluit om geen verdere maatregelen te nemen is overgenomen van de werkgroep diergezondheid. “De SRP Werkgroep Diergezondheid heeft vanmiddag overleg gevoerd onder leiding van prof. dr. Marianne Sloet van de Universiteitskliniek voor Paarden in Utrecht. Er is op dit moment, naast de maatregelen die gelden voor (top)sportpaarden die terugkomen van buitenlandse wedstrijden waar ze mogelijk in contact zijn gekomen met paarden uit Valencia, geen reden om extra maatregelen te treffen in Nederland.”

Geen kadertrainingen

De KNHS heeft besloten om uit voorzorg alle kadertrainingen, waar het topsportpaarden betreft, de komende twee weken te annuleren.

Geen wedstrijden in Nederland?

“In de ons omringende landen worden ook wedstrijden stil gelegd. In Nederland zijn wedstrijden sinds 13 oktober al niet toegestaan vanwege het coronavirus”, schrijft de KNHS.

Op papier zijn er inderdaad geen wedstrijden maar verenigingen gaan wel heel creatief om met de zogenaamde onderlinge activiteiten, die sinds kort zijn toegestaan voor ruiters tot en met 26 jaar en waar winstpunten verdiend kunnen worden. Zo zijn er verenigingen waar ruiters voor 2,50 euro, 5 euro of een tientje voor een jaar lid kunnen worden en dan ‘onderling’ kunnen meerijden.

‘Niet verstandig grenzen op te zoeken’

Esther Hendriksen, hoofd communicatie bij de KNHS, zegt desgevraagd over deze creatieve omgang met onderlinge activiteiten: “Er zijn duidelijk spelregels opgesteld. Het gaat om onderling, dus leden van de eigen vereniging of manege, het moet buiten plaatsvinden en de leeftijdsgrens is tm 26 jaar. Het is niet verstandig om daarin nu de grenzen op te zoeken van wat mag.”

Geen aanleiding activiteiten te stoppen

“We zien op dit moment nog geen aanleiding om onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten t/m 26 jaar te annuleren. We houden de situatie nauwlettend in de gaten”, aldus de KNHS.

Advies paarden uit het buitenland

“Voor paarden die vanuit het buitenland naar Nederland komen geldt het dringende advies om deze paarden bij thuiskomst geïsoleerd te stallen en tweemaal daags te temperaturen gedurende tenminste 14 dagen. Daarnaast adviseren we, zoals ook de FEI doet, om op dag 7 en dag 14 door de dierenarts een neusswabt af te laten nemen en te laten testen op EHV-1, het oorzakelijke virus van rhinopneumonie. Als de paarden gedurende twee weken geen koorts hebben gehad en twee negatieve testuitslagen hebben, kunnen ze uit de isolatie. Verder: wees waakzaam, en houd de paarden goed in de gaten. Bij twijfel neem contact op met je dierenarts”, aldus de KNHS.

Bron: Horses.nl/KNHS