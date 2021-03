KNMvD publiceert informatieve infographic rhino-virus

Naar aanleiding van de uitbraak van het rhino-virus heeft de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) een informatieve infographic laten ontwerpen. Deze illustratie toont wat je allemaal wel en niet moet doen rondom dit virus.

De infographic legt uit wat het rhino-virus is en in welke drie vormen het kan optreden. De illustratie noemt bij iedere vorm de symptomen. Verder wordt er aangegeven dat het virus zich kan verspreiden door direct en indirect contact en via de lucht. Als laatste is te zien hoe verspreiding voorkomen kan worden.

Infographic van het rhino-virus Foto: KNMvD

Bron: Horses.nl/Facebook