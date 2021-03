KWPN stopt activiteiten niet

Het KWPN heeft, op advies van SRP Werkgroep Diergezondheid, besloten om geen extra maatregelen te nemen en de geplande actitiveiten stil te leggen, zoals in de landen om ons heen ook op fokkerijgebied gebeurt. Onder andere de zadelpresentatie voor het verrichtingsonderzoek (10 maart) en een IBOP in Luttenberg (24 maart) staan op het programma.

“Er is op dit moment, naast de maatregelen die gelden voor (top)sportpaarden die terugkomen van buitenlandse wedstrijden waar ze mogelijk in contact zijn gekomen met paarden uit Valencia, geen reden om extra maatregelen te treffen in Nederland. Dit houdt in dat de geplande activiteiten in het kader van hengstenselectie en het beoordelen van paarden, zoals de zadelpresentatie en herkansing onder het zadel voor spring- en dressuurhengsten, de aanlevering van de hengsten voor het verrichtingsonderzoek op het KWPN-centrum en de diverse aanlegtesten (EPTM en IBOP) en thuiskeuringen doorgaan”, aldus het KWPN, die daarbij de entplicht voor deelnemers aan het verrichtingsonderzoek benadrukt.

Link met topsportstallen

Prof. dr. Marianne Sloet, die een advies publiceerde, zegt daarin wel: “Het probleem lijkt op dit moment beperkt tot de topsport. Dat is echter wel een forse groep paarden die door heel Europa rondtrekt en dus ook door Nederland. Paarden uit die groep zijn op dit moment ‘verdacht’ totdat het tegendeel is bewezen. Al die (top)sportstallen doen er goed aan om alle paarden tweemaal daags te temperaturen en direct hun dierenarts te waarschuwen als er koorts zou optreden. Zij kunnen de komende 3-4 weken het beste gewoon blijven met hun paarden waar ze zijn.”

Een deel van de aangewezen hengsten die op de zadelpresentatie zullen verschijnen, staat natuurlijk wel op professionele stallen waar ook internationale sportpaarden staan. De link tussen (aangewezen) hengsten en de topsport is over het algemeen groter dan de link tussen bijvoorbeeld een recreatiepaard en de topsport.

Bron: Horses.nl/KWPN