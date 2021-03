Mag ik zomaar een quarantainestal neerzetten?

Na de uitbraak van het rhinopneumonie virus op internationale wedstrijden komen nu veel paarden van deze concoursen naar huis. Om die paarden gescheiden te houden, willen de betrokkenen niets liever dan een aparte quarantainestal inrichten. Sommige stallen hebben al aparte stallen die afgezonderd zijn van de rest, maar wat als je dit niet hebt? Mag je dan zomaar noodstallen in een tent of in de vorm van een container neerzetten? Mountadvies legt uit wat je moet weten over het neerzetten van een quarantainestal.

De makkelijkste en snelste oplossing is om op je locatie een tent met quarantainestallen te plaatsen. Veel mensen denken dat dit vergunningsvrij mag en kan, maar helaas moet ook hiervoor in veel gevallen een vergunning worden aangevraagd. Een tent wordt namelijk gezien als tijdelijk bouwwerk, waarvoor landelijke regels gelden. Deze regels zijn vastgelegd in het Besluit omgevingsrecht. Op basis van dit besluit zijn alleen tijdelijke bouwwerken die noodzakelijk zijn voor een bouwplaats of een onderhoudsproject voor het bouwen of aanleggen van een project vergunningsvrij.

Vergunningsplicht

Voor alle andere bouwwerken geldt een vergunningsplicht. Dus het plaatsen van een tent voor quarantaine doeleinden is in principe vergunningsplichtig. Tenminste als deze stal langer dan 31 dagen blijft staan. Op basis van vaste jurisprudentie mag een tent namelijk 31 dagen zonder vergunning blijven staan. Het maakt in deze 31 dagen niet heel veel uit waar de tent staat. Natuurlijk moet deze wel op een veilige locatie gezet worden zodat verkeer er geen hinder van heeft. Probeer ook overlast naar de buurt te voorkomen.

Melding gemeente

Wanneer de tent korter dan 31 dagen op je terrein blijft staan dan hoef je dus geen vergunning aan te vragen. Wel kan het zijn dat je de tent op basis van het Besluit ‘brandveilig gebruik’ moet melden bij de gemeente. De brandweer en omgevingsdienst toetsen dan of de locatie van de tent op een veilige plaats staat zodat er bij een brand in je stal geen overslag kan plaatsvinden op de tent. In principe hoeft deze melding alleen gedaan te worden als er (gelijktijdig) meer dan 10 personen werkzaam zijn in de tent.

Containerboxen

Wanneer je een tent niet ziet zitten en je voorkeur eerder uitgaat naar tijdelijke quarantaineboxen in een containerstal of ander tijdelijk bouwwerk dan hoop je natuurlijk dat dit vergunningsvrij geplaatst mag worden. Gelukkig hebben we hiervoor goed nieuws, want op je achtererf (gebied grenzend naast en achter de (bedrijfs)woning) mag je binnen een bepaalde mate vergunningsvrij bouwen. Ervan uitgaande dat op een paardenbedrijf altijd sprake is van een groot perceel mag je 150m2 vergunningsvrij bouwen. De nokhoogte mag hierbij 5 meter bedragen en de goothoogte maximaal 3 meter. Met containerstallen blijf je daar ruim binnen. Wel moet het bouwwerk minstens 2 meter van de erfgrens af staan. Indien het bouwwerk dichter bij de erfgrens staat worden de maximale hoogtes met een speciale formule herberekend. Belangrijk uitgangspunt bij vergunningsvrij bouwen is dat het bouwwerk binnen dezelfde bestemming wordt gebouwd als de bestemming van je bedrijf. Mocht de gemeente komen controleren dan is het belangrijk dat je een berekening kan laten zien waaruit blijkt dat je tijdelijke quarantainestal binnen de oppervlaktes van vergunningsvrij bouwen valt.

Maximaal 150m2

Vergunningsvrij bouwen mag tot maximaal 150m2. Heb je al gebouwen of bouwwerken vergunningsvrij gebouwd bijvoorbeeld een aanbouw aan je woning dan moet je dit oppervlak meetellen. Stel je hebt een aanbouw van 30m2 en een carport van 20m2 vergunningsvrij, dan mag je nog maar 100m2 vergunningsvrij bouwen.

Tijdelijke bouwwerken verwijderen

Dat je na afloop van de rhino-besmetting de tijdelijke bouwwerken weer verwijderd is toegestaan. Daarmee creëer je dus weer ruimte om binnen de regels van vergunningsvrij bouwen een nieuw bouwwerk op te richten.

Opties op rij

De opties voor quarantainestal op een rij:

· Een tentstal. Deze mag 31 dagen blijven staan. Staat de tent langer dan is er een vergunning nodig en stelt de gemeente eisen aan de locatie en mogelijk brandveiligheid.

· Heb je ruimte binnen de regels van vergunningsvrij bouwen dan kan je deze benutten tot maximaal 150m2 voor het bouwen van een tijdelijke quarantainestal in de vorm van een container of ander tijdelijk bouwwerk.

Bron: Mountadvies