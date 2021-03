MET Oliva kan niet voldoen aan rits FEI-maatregelen en cancelt CSI

Dinsdag presenteerde de FEI de maatregelen die er voor moeten zorgen dat de herstart van de wedstrijdsport in Europa veilig verloopt én die een tweede 'Valencia' moeten voorkomen. Dat is een hele lijst en daaraan kan MET Oliva niet voldoen. Zodoende heeft de organisatie besloten MET IV, dat op de agenda stond van 13 april tot 2 mei, te cancellen.

“Helaas is het in deze korte tijd voor ons onmogelijk om de benodigde voorzorgsmaatregelen, zoals gesteld door de FEI, te nemen. Daarom zien we geen andere mogelijk dan het CSI te cancellen”, aldus de organisatie die aankondigt in september Autumn MET te organiseren.

Bron: Horses.nl