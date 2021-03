Morssinkhof: ‘Als alles meezit kunnen gezonde paarden woensdag naar huis’

Er gloort hoop in het team van Micky Morssinkhof in Valencia. De kans is groot dat de zes gezonde paarden komende woensdag 10 maart naar huis mogen. ''Het is zo goed als rond. Het gaat om de paarden die in de ‘groene zone’ staan, de paarden die geen symptomen hebben laten zien.''

”De KNHS is nu bezig om al onze twaalf paarden naar huis te krijgen, mits ze fit genoeg zijn om te reizen. We kunnen ze zelf ook in quarantaine zetten en verzorgen samen met de eigen dierenartsen.”

Testen zijn zeer onbetrouwbaar

Ook positief nieuws is dat vier van de zes paarden die in de ‘rode zone’ staan, inmiddels van de medicatie af zijn. “Ze maken het goed en ogen fit. We hebben inmiddels de resultaten teruggekregen van de test, die zijn negatief. Maar dat zegt eigenlijk niks. De testen zijn zeer onbetrouwbaar gebleken. Een paard dat dood is testte nog negatief! Je moet met je eigen ogen blijven kijken.”

Bron: Horses.nl/Wendy Scholten