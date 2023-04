Mysterieus virus op manege blijkt toch rhino en kost tweede paard het leven

Manege De Scheldestad in Vlissingen opent vanaf morgen weer haar deuren. De manege is ongeveer een maand dicht geweest omdat bijna alle paarden leden aan een tot voor kort mysterieus virus. Inmiddels is duidelijk dat het om het rhinovirus gaat, dat nog aan een tweede paard het leven heeft gekost.

Inmiddels zijn de paarden genezen van het virus. “We zijn nog voorzichtig, maar vooral blij dat er niet nog meer paarden ziek zijn geworden. En de kinderen staan weer te springen om te beginnen met lessen”, vertelt Margitta Rodrigues das Chagas-Meerman van manege De Scheldestad.

Bijna alle paarden

“Bijna alle paarden hebben het gehad, sommigen in lichtere vorm”, vervolgt Rodrigues das Chagas-Meerman. Twee paarden zijn aan het virus overleden. “De paarden die het virus hadden, hadden last van hoge koorts, neurologische problemen en twee paarden konden niet zelf plassen.”

Eerst negatief

Op de paarden zijn verschillende testen uitgevoerd om te achterhalen welk virus het is geweest. Bij de testen op het rhinovirus kwam eerst een negatieve uitslag, maar na extra testen blijkt het toch dat virus te zijn geweest.

Onbekend

Hoe het virus de manege is ingeslopen is onbekend. “Het is een heel besmettelijk virus en kan worden overgedragen van mens op paard. Als je een paard over zijn neus aait en dan naar het volgende paard gaat dan kun je het al overdragen.”

Voorzichtig

Daarom blijft de manege voorlopig wel voorzichtig. “We gaan weer als vanouds verder, maar willen iedereen wel op het hart drukken voorzichtig te zijn, zeker naar buiten toe. Ook wachten we nog even met wedstrijden met paarden van buitenaf. De eerste wedstrijd met paarden van buiten onze eigen manege houden we op 29 april.”

Bron: Omroep Zeeland

Lees ook:

Virus treft Vlissingse manege: 25 paarden ziek, één overleden