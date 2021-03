Nationaal wedstrijdverbod Zweden uit voorzorg voor rhino

Het bestuur van de Zweedse Paardensportfederatie besloot gisteravond om uit voorzorg een nationaal wedstrijdverbod in te stellen. De wedstrijdstop duurt in eerste instantie van 8 t/m 28 maart, maar kan worden verlengd.

Op dit moment is er in Zweden geen grootschalige uitbraak van het rhino-virus, maar vanwege de reisbewegingen van paarden vanuit de Europese concoursen is er een verhoogd risico op de uitbraak van EHV-1.

Advies

De voorzorgsmaatregel wordt genomen op advies van de Internationale Paardensportfederatie, de FEI en de federale dierenarts van de Zweedse Paardensportfederatie.

Bron: Horses.nl / Ridsport