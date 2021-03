Nieuwe FEI-cijfers: negen sterfgevallen na rhino-uitbraak

De FEI heeft vanmiddag nieuwe cijfers en feiten gepubliceerd over de rhino-uitbraak in Valencia. Volgens de FEI zijn er inmiddels negen paarden gestorven en zijn er gerelateerde uitbraken in België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Zweden en Qatar.

De sterfgevallen worden door de FEI als volgt bekend gemaakt: twee op het terrein in Valencia, drie in de kliniek in Valencia, twee in de kliniek in Barcelona en twee in Duitsland. “Er worden meer sterfgevallen genoemd door aanwezigen, maar het officieel bevestigde aantal sterfgevallen is negen”, aldus de FEI.

Dit alles staat op een nieuwe informatieve pagina van de FEI, die steeds geüpdate wordt.

Bron: FEI