Ook Sunshine Tour-terugkeerders in Nederland met rhino

Horses.nl werd al eerder op de hoogte gebracht van een aantal positief geteste Sunshine Tour-terugkeerders in Nederland, maar tot op heden werd dat nog niet officieel bekend gemaakt. De stal GDS Training van Vincent Voorn en Jonna Sundblad maakt nu zelf bekend dat bij hen een paard positief getest is bij terugkomst in Weert. Het paard heeft geen symptomen.

Aan de FEI werden tot op heden nog geen rhino-gevallen in Nederland gemeld en ook de Sectorraad Paarden heeft nog geen melding gemaakt. Dat hoeft ook niet, aangezien rhinopneumonie geen meldingsplichte ziekte is.

Aan de stallen zelf

Het is dus aan de stallen zelf om er wel of geen melding van de maken. Als eerste stal in Nederland maakt nu GDS Training bekend dat zij van de Sunshine Tour zijn teruggekeerd met een positief paard.

34 paarden getest, eentje positief zonder symptomen

Voorn en Sundblad hebben alle 34 paarden die ze meehadden in Vejer de la Frontera getest, eentje daarvan is positief getest. Het paard heeft geen symptomen.

Bron: Horses.nl/facebook