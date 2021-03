Ook terugkeerder MET Oliva positief op rhino getest

De Franse site respe.net, een meldportaal voor besmettelijke paardenziekten in Frankrijk, meldt dat er in Frankrijk ook een paard positief op rhinopneumonie is getest dat terug is gekeerd van de MET Tour in Oliva.

Tot nog toe beperkten de meldingen zich tot Valencia en de Sunshine Tour in Vejer de Frontera (Horses.nl was al op de hoogte van twee paarden uit Vejer die positief getest zijn, in Frankrijk zijn dus ook één of meerdere Sunshine Tour-terugkeerders positief).

De aanval van de Sunshine Tour richting de FEI is daarmee dus inmiddels volledig ongegrond te verklaren.

Zelf besloten te stoppen

De organisatie van de MET Tour in Oliva reageerde anders dan de organisatoren in Valencia en Jerez de la Frontera. De Duitse concourschef Bettina Pöhls besloot zelf de tour af te breken. “In deze situatie willen we niet doorgaan”, vertelde zij aan Horses.nl

Bron: respe.net